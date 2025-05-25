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20年自閉症粉絲發連署「盼還她清白」！　Makiyo感動吐心聲

記者孟育民／台北報導

Makiyo日前重提2012年醉毆運將事件，並稱司機林男未昏迷，且夫妻倆還公開募款，掀起討論。如今過往判決書遭挖，林男進醫院時昏迷指數是14（滿分15分代表正常，最低3分為完全昏迷），確實與外傳的爭議有出入。一名Makiyo 20年自閉症粉絲重看了判決書內容，發起連署想還她公道，「這次我想請大家和我一起幫幫忙共同連署，還makiyo一個清白。」

▲▼薔薔發行單曲生日派對，Makiyo特別現身力挺 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲Makiyo的粉絲發起連署活動。（圖／記者謝盛帆攝）

該名粉絲表示，是從國一開始看Makiyo上通告到出唱片，至今已經20年，Makiyo當年爆出醉毆運將事件，她直呼不敢相信：「因為我認識的makiyo就不是這樣的人啊！但是當初媒體報成這樣，也讓我不僅懷疑自己，是否喜歡錯人？」甚至在看了薔薔的節目，讓她覺得Makiyo是不是都沒在反省，「後來仔細想想，她的個性就是大喇喇地、傻呼呼的她想講什麼就講什麼⋯她根本是一個超級笨蛋+中文白癡。」

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即便Makiyo講了關鍵字「司機沒重度昏迷」、「募款出國玩」，該名粉絲仍對事件感到疑慮，直到重看了判決書內容，才驚覺跟當初新聞不一樣，「第一，是誰先打的人，是林姓司機先動手的；第二，律師說，北醫的急診室醫生說林姓司機的昏迷指數只有三，但事實是14；第三，律師刻意引導媒體，與民眾募款；第四，林姓司機沒有昏迷，卻不願意出面，放任林太太在媒體前訴說不實言論。」更提Makiyo 當時明明穿平底鞋，卻被不實指控穿高跟鞋，她決定發起連署活動，盼還Makiyo一個清白！

▲▼薔薔發行單曲生日派對，Makiyo特別現身力挺 。（圖／記者謝盛帆攝）

▲粉絲希望可以還Makiyo清白 。（圖／記者謝盛帆攝）

對此，Makiyo也轉分享該名粉絲的貼文，並表示：「王寶寶是一個重度自閉症的小孩...要知道真相還去看判決書，其他的酸民連看都不看，所以真正的嚴重自閉症兒童幫我討回公道，想要給我清白，所以我覺得這個不能浪費，所以我才發文的。」

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