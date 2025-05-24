白種元再爆霸凌施壓爭議！資深製作人怒控「經常咒罵工作人員」

記者劉宛欣／綜合報導

南韓知名企業家、廚師白種元陷入輿論風暴之中，多次出面道歉、表達反省之意，仍難以挽回聲勢，近日，電視台MBC出身的資深製作人金在煥（김재환），再度於節目中公開指控白種元，長期在演藝圈與電視台中霸凌工作人員。

▲資深製作人金在煥出面爆料白種元的霸凌行徑。（圖／翻攝自YT）

金在煥日前在網路節目上爆料，白種元長期利用在電視圈的人脈與地位，干預節目內容、人選，並指出：「這是所有電視台內部人士都知道的事實。」他舉例，白種元曾僅憑一通電話就阻止了歌手金浩中出演SBS節目，當時金浩中僅因上過其他與白種元打對台的節目，就背白種元換掉。他補充「白種元打電話給節目總監抱怨說『我在收視率第一線拚命，怎麼還讓金浩中出現在SBS？』」

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▲白種元先前已公開道歉數次，仍未能滅火。（圖／翻攝YT）

除了干預嘉賓名單，金在煥更指出，白種元疑似對打壓與他意見不合的學者。他提到一名大學教授曾在節目中，謹慎地指出白種元的評價標準「剪輯上似乎有些問題」，之後遭到多個節目無預警撤換，這些節目都與白種元有合作關係。金在煥強調：「這名教授後來收到了製作組的道歉，證實確實有被施壓。白種元本人至今對此從未做出任何解釋。」

金在煥痛批：「就算退一步講，因為個人情緒，要求把人從自己出演的節目移除，還說得過去。但干預與自己無關的節目，要求封殺某人，這不是霸凌是什麼？」此外，他也爆料白種元對製作團隊的態度相當不友善，不僅經常咒罵工作人員，甚至自己曾聽白種元坦言「我以前罵人罵到嘴巴停不下來」。「The Born Korea」的員工也有不少人對他提出過「言語暴力」的控訴。