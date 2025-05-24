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樂天三本柱「挑戰中文歌」 廉世彬球場首唱完全制霸

記者葉文正／台北報導

樂天桃猿年度經典音樂派對「FUSO動紫趴」，今年邁入第13年，6月6日至8日連三天在桃園主場盛大登場。不只丁噹、動力火車等12組重量級歌手接力獻唱之外，最令人期待的，莫過於樂天女孩專屬的熱力舞台。從賽前暖場到中場驚喜接力，三日中場演出更打造「台日韓」三日限定夢幻聯動，掀起初夏最強應援狂潮！

▲女孩們表演行程表。（圖／樂天桃猿提供提供）

▲女孩們表演行程表。（圖／樂天桃猿提供提供）

「FUSO動紫趴」樂天女孩表演名單正式曝光，6月6日開幕日將由Rap擔當ZX芷軒率先登場，特別攜手師弟師妹所組成的唱跳團體Fairy X一起亮相。這組顛覆傳統的男女混編新星，近期擔任國際街舞大賽推廣大使，並創作主題曲《CIRCLE GANG!》，以饒舌結合Pop曲風，搭配炸裂的舞蹈氣勢，完美釋放勢不可擋的青春能量。

▲女孩們表演行程表。（圖／樂天桃猿提供提供）

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▲廉世彬將在韓國演唱。（圖／樂天桃猿提供提供）

緊接著登場的，是萬眾矚目的「韓援三本柱」廉世彬、河智媛與禹洙漢驚喜合體，三人首度挑戰中文歌曲，不僅展現語言實力，更以滿滿誠意和舞台魅力，帶給台灣球迷耳目一新的全新體驗。中場將由台灣實力派歌姬若潼接棒演出，用歌聲掀起場內高潮。

進入6月7日，由「可愛擔當」廉世彬接棒中場演出，首次在球場演唱韓文歌曲，以甜美嗓音展現滿滿舞台魅力。聊到心情，廉世彬開心地說：「感覺很榮幸！可以在我支持的樂天主場唱歌，對我來說真的是很有意義和幸福的體驗！」她也笑說，這是第一次在棒球場開嗓，「以前只有在韓國拿過麥克風應援，唱歌是第一次，有準備，歌單目前還是秘密，希望大家多多期待。」而第三日6月8日，壓軸登場的Kaho將帶來日文歌曲，用溫柔歌聲為活動劃下溫暖又動聽的句點。

隨著「FUSO動紫趴」進入倒數，樂天女孩們早已蓄勢待發，準備用最熱烈的舞台魅力點燃整座球場。她們一次次練習，只為在這次「FUSO動紫趴」中，用滿滿熱情和敬業態度，與球迷一同創造三日限定的夏日回憶 。

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