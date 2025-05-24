All in女兒壓歲錢買股！蘿莉塔慘賠金額曝 自責道歉：不知道怎麼辦

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔近日在《美人餐桌》分享理財經驗，提到之前將女兒從出生到現在收到的壓歲錢存在銀行，累積起來約有20萬元。原本沒有特別規劃這筆錢的用途，直到朋友提醒她「妳這樣一直擺著，過了20年還是20萬，頂多加一點點利息」，她才開始考慮投資股票。

▲蘿莉塔把女兒的壓歲錢全投入股市。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）



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蘿莉塔開始上網搜尋資料、加入各種股票社團，並觀察市場動向後，她就買了很多人推薦的股票，並趁小朋友過年又收到紅包後，「全部一股腦放進去！All in！！剛好買一張進去！！！」

▲▼蘿莉塔豪氣All in！（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）



然而投資結果並不如預期，蘿莉塔坦承自己情緒受影響，「我看到我小孩就覺得很對不起她」，她更自責地向女兒道歉，「媽媽把妳的紅包錢都輸掉一半了，我也不知道怎麼辦，因為我就沒有買過。」

▲蘿莉塔慘賠後一直對女兒感到很抱歉。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）



談到國際政經波動對股市的影響，蘿莉塔還半開玩笑地說，「我就一直心裡在詛咒川普，希望他出點事情不要再亂講話了，因為他一講話，我小孩紅包錢就沒了⋯⋯很可怕耶。」

▲蘿莉塔希望川普別再亂講話了。（圖／翻攝自YouTube／美人餐桌）