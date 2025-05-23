《型男》懲罰「鬆緊帶彈腹」遭炎上！　卓文萱親發聲：真的很抱歉

記者蔡宜芳／綜合報導

女星卓文萱在《型男同樂會》最新一集播出的節目中，接受懲罰遊戲，並抽到了用鬆緊帶彈腹、腰部的懲罰，不過，片段意外引發炎上，被網友批「腹腰不開玩笑」、「器官會受傷」。對此，卓文萱於23日親自發聲說明，也感謝觀眾的關心。

▲卓文萱接受鬆緊帶彈腹部的懲罰引發爭議。（圖／翻攝自YouTube／型男大主廚 Stylish Man - The Chef）

卓文萱表示，當天錄影時，因為節目服裝的阻擋和厚度的保護作用，她並未感到任何不適，且至今身體狀況良好，完全沒有受傷，「不過，也會再跟製作單位討論懲罰的適當性。」

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▲卓文萱發聲報平安。（圖／翻攝自Instagram／genie_chuo）

卓文萱指出，節目中的懲罰環節，都是經過製作單位反覆測試後才安排的，確保安全性才會讓主持人和藝人執行，「但還是讓各位觀眾朋友們擔心了，真的很抱歉，也很謝謝大家的關愛。」她表示，《型男同樂會》的製作團隊一直以主持人、廚師和藝人的安全為首要考量，努力在節目效果與安全之間取得平衡，「相信未來製作單位也會更留意單元的安排！謝謝大家。」

▲卓文萱發文。（圖／翻攝自Instagram／genie_chuo）

此外，製作單位也於影片留言處補充道歉，表示懲罰有經過反覆測試，沒有安全問題，「型男製作單位一直都將藝人的安全擺在第一位，不論是演技王或是懲罰，我們一定都是經過安全測試才放到節目上。謝謝大家的關心。」