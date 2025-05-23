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資深藝人陸一龍痛批陳大天　「有手有腳為何不當兵」　曝張小燕心情

記者葉文正／台北報導

資深藝人端午聯歡晚會今天舉行，包括陸一龍侯麗芳等藝人都到場同樂，不過陸一龍被問到陳大天等藝人閃兵時，激動表示：「他好手好腳為何不當兵呢？當完兵回來多帥！」並表示也希望黃子佼付出，還透露兩人的恩師張小燕心情很不好，情緒在一個低點，跟著新聞在走。

▲▼ 關懷演藝人員基金會 端 午 節 聯 歡 餐-陸一龍。（圖／記者黃克翔攝）

▲關懷演藝人員基金會 端 午 節 聯 歡 餐-陸一龍。（圖／記者黃克翔攝）

陸一龍說，自己已經十年沒工作，但曾跟跟孟耿如拍《火車情人》，稱讚孟耿如每個鏡頭都到位，且是科班出身，拍了一段時間，在台灣走透透，火車到的地方都去拍了。但表示對於孟耿如遭夫婿黃子佼牽連感到非常心疼，「這事情也不是她做的，她也不知道，她也是受害者啊，冤有頭債有主，她《與惡》戲都拍完要全部拿掉嗎，花出去心血找誰啊，如果說合作有缺失，不良紀錄，我可以不跟她合作，既然拍了，就好好把作品做出來。」

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張小燕

▲張小燕（圖／資料照片）

至於黃子佼小孩的部分，陸一龍也說，「小孩更無辜，不管父母好壞，至於粉絲或網友要去罵我們也沒辦法，我後來沒有跟孟耿如聯繫，怕她心情不好，問了又二度傷害，盡可能不要打擾，戲殺青後，反而跟黃子佼有合作，當時拍《醉夢者》，宣傳時碰到黃子佼，他說小燕姐問我好，後來就出事，就不可能再合作，希望他一切逢凶化吉，毀滅一人很簡單，要是我，我會給他機會。」

▲陳大天鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝，下同）

▲陳大天閃兵鞠躬道歉了。（圖／記者邱中岳攝）

他說希望孟耿如能好能工作，網友觀眾不原諒她，我也沒辦法，至於跟小燕姐，我們都不再談這件事，只知道張小燕心情下到一個低點。

他也被問到陳大天等藝人閃兵，也忍不住說，「我當兵嚇死很多人，我59年是憲兵，服務對象是先總統蔣中正，後來又是總統蔣經國，七海官邸我是第一批憲兵，我的資歷好的不得了。每天要站十小時崗。當兵那是榮譽，他不去當是不是哪邊少一根？小蝦有手有腳為何不當兵，當個兵回來多帥，還可話當年。」

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陸一龍, 張小燕, 陳大天, 黃子佼

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