「放小孩出國1個月我不懂」！林采緹PO泡湯照被酸 8字應對EQ超高

記者潘慧中／綜合報導

林采緹儘管事業繁忙，仍不時會與網友互動。沒想到，她最近上傳之前暫時離開台灣一個月的照片後，意外引來有人質疑「能放下小孩出國一個月我真的不懂」。對此，她也直爽回應了。

▲林采緹在留言區被部分網友質疑。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



林采緹2024年8月突然在社群網站宣布，前往峇里島生活一個月，如今回台超過半年，她最近才上傳當時在異地拍攝的泡澡照，並直言很愛那個地方，「真的念念不忘！」

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▲▼林采緹分享在峇里島的泡湯照。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



沒想到，有部分網友似乎無法理解林采緹的這個舉動，「當父母的想放鬆一下我懂，但能放下小孩出國一個月我真的不懂…。」面對質疑，她僅附上一個大笑的表情符號回答，「那你不用懂沒關係。」

▲林采緹去年一度暫離台灣一個月。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）



事實上，林采緹去年飛往峇里島待了長達23天，主要原因是想換地方生活，「要慢活體驗峇里島，但還是一樣在遠端工作。」雖然仍無法完全放鬆身心，但她相信換不同地方工作「會有意想不到的收穫」。