小孟老師／5月24日星座運勢　天秤桃花運大爆發！

文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：確保可靠負責
感情：表露真誠心聲
財運：規律實現收益
幸運色：草莓紅色
貴人：處女
小人：金牛
工作：持續保持耐性
感情：展現細微貼心
財運：加強掌握技術
幸運色：棕色
貴人：巨蟹
小人：雙子
工作：負責任的態度
感情：好感度大提升
財運：降低市場風險
幸運色：黑紅色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【土象星座】
工作：隨時保持警戒
感情：懂打扮有好感
財運：瞭解財務需求
幸運色：淺褐色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：迅速解決問題
感情：感恩生命珍惜
財運：開發新型產品
幸運色：葡萄酒紅色
貴人：金牛
小人：處女
工作：遵守重視紀律
感情：順從對方意見
財運：精打細算增值
幸運色：黑灰色
貴人：射手
小人：獅子
【水象星座】
工作：追求精益求精
感情：雙方相處愉悅
財運：把握瞭解政策
幸運色：丁香藍色
貴人：雙魚
小人：巨蟹
工作：善於改進調整
感情：和人誠摯交流
財運：控制投資情緒
幸運色：赭黃色
貴人：天秤
小人：雙魚
工作：充分發掘潛力
感情：踏上旅程開啟
財運：避免盲目投資
幸運色：綠黃色
貴人：天蠍
小人：牡羊
【火象星座】
工作：培養保持激情
感情：夫妻感情平順
財運：把握賺取利潤
幸運色：鮭魚粉紅色
貴人：魔羯
小人：水瓶
工作：實現共贏理念
感情：追求完美實現
財運：獲得收益機會
幸運色：煤灰色
貴人：水瓶
小人：天蠍
工作：擁有前瞻思維
感情：坦誠表達意見
財運：加強競爭實力
幸運色：鹿褐色
貴人：雙子
小人：射手
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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