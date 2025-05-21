蔡沐妍昔槓小S被罵爆　臉書消失1年突重啟曝近況：像兩個不同的人

記者蔡宜芳／綜合報導

蔡沐妍在去年帶女兒上《小姐不熙娣》表演大提琴，因不滿主持人小S說「這個是可以來表演的嗎」，在臉書發文，結果反遭網友炎上，她也為此關閉社群。事隔一年多，她21日突然重啟臉書分享近況，引來不少關注。

▲蔡沐妍一年前因公開表達對小S的不滿，被網友炎上。（圖／翻攝自Facebook／Lydia Tsai 蔡沐妍、小S 徐熙娣）

蔡沐妍表示，自己為了審核廣告主，用電腦摸索了40分鐘，登入了各種備用帳號，結果意外發現自己的原粉絲專頁還在。她坦言打開之後心臟漏了好幾拍，「畢竟最後的貼文停留在一年前被罵爆的moment。」

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蔡沐妍說，自己快速刪掉那些貼文後，也翻閱了下過去，「發覺自己這一年來也成長了不少（？）體重來到比當新娘還瘦的新低50.8kg，體脂21。」也變得不愛PO臉書，還學會買股票和債券，「忽然覺得跟這位蔡沐妍小姐，好像是兩個不同的人。」

▲蔡沐妍當時在被罵爆之後，便關閉粉絲專頁。（圖／翻攝自Facebook／Lydia Tsai 蔡沐妍）

蔡沐妍透露現在有經營新的粉絲專頁，而Instagram則一直都沒變，「還有興趣突然迷路找不到我的，歡迎來找我。」引粉絲開心留言「我剛以為我看錯了」、「妳回來了，哭」、「真的是妳耶！妳終於回來了」。