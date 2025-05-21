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易烊千璽睽違8年訪台！喊想買伴手禮「快閃趕場坎城」　蔣勤勤笑聞純元皇后

記者蕭采薇／台北報導

睽違台灣8年的中國「頂流男星」易烊千璽，21日隨著電影《小小的我》劇組來台，參加第16屆「兩岸電影展」。他還未現身，場內就聚集上百名粉絲等候，只想見偶像一面。本屆來台藝人星光熠熠，包括影后蔣勤勤、《勝券在握》實力派硬核演員喻恩泰、《誤殺3》周楚濋等。台灣演員張榕容與徐詣帆更是驚喜現身，為開幕式再添星光。

▲《小小的我》蔣勤勤、易烊千璽。（圖／記者蕭采薇攝）

▲易烊千璽帶著電影《小小的我》，快閃來台參加兩岸電影展。（圖／記者蕭采薇攝）

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易烊千璽下飛機就直接到活動現場，「本來想要去吃好吃的，聽說有很甜的伴手禮，還有奶茶很好喝」。停留幾小時參與影展交流活動後，就得飛往法國參加坎城影展。易烊千璽說：「早就想來轉轉，本來計劃多待個一、兩天的，但臨時有了（坎城）行程，這次就沒有時間多待。」

易烊千璽與舒淇合作的新片《狂野時代》，入圍本屆坎城影展主競賽單元。他坦言心情緊張：「我連這次的出差（兩岸電影展）都很緊張！」易烊千璽此次有機會角逐坎城影帝，他平常心看待，「入圍主競賽的作品這麼多部，大家都是競爭者，這電影比較波折，拍攝現場、創作，包括導演風格都比較新奇，我也沒嘗試過。」

易烊千璽在《小小的我》中飾演「五慢症」患者，（台灣稱「腦性麻痺」）。他透露自己養成肌肉花了半個月養成，一個多月才進入肌肉慣性。他笑說：「確實拍攝時，心靈上每天盼著殺青，因為真的太累了。」不過監製也稱讚：「為什麼找易烊千璽？因為他是最好的青年演員，而且他有勇氣去挑戰這樣的角色。」

▲大批易烊千璽粉絲在場外守候。（圖／記者蕭采薇攝）

▲大批易烊千璽粉絲在場外守候。（圖／記者蕭采薇攝）

易烊千璽從偶像團體「TFBOYS」出道，近年來成功轉型演員，他坦言：「其實自己有一段時間覺得遇到的劇本，沒有這麼令人激動吧，我們也都是在等待角色，但這兩年那樣的感受稍微好了一點了。」

因演出許多經典角色，在大陸被封為「頂流男星」，他坦言，其實自己有一段時間覺得遇到的劇本沒有這麼令人激動，同質性也過高，「我們也都是在等待角色，但這兩年那樣的感受稍微好了一點，也不知道為什麼，可能就是現在大家創作的東西吧！」但他也說，不會特地設立目標，「就是做好當下的每一步吧！」

▲《小小的我》蔣勤勤、易烊千璽。（圖／記者蕭采薇攝）

▲易烊千璽睽違8年再次來台。（圖／記者蕭采薇攝）

提到「人生角色」，易烊千璽說：「《小小的我》絕對算一個！光是外在表演就吃了很久，和以前的難度不在一個層面。再來應該是《少年的你》，那有點像是我的敲門磚吧，是我進來這圈子的第一個角色。」而他最感動的，是不少患者看了電影後，特地露臉自拍放上社群，感謝易烊千璽讓他們能「活在陽光下」。

同樣許久未來台的蔣勤勤，則表示對台灣一直都有非常好的印象，她出道作是瓊瑤的《蒼天有淚》，蔣勤勤開心表示，能藉這次來台機會，見見以前的朋友。她的《小小的我》飾演腦性麻痺少年的母親，蔣勤勤說：「這漾的母親在我們的普世意義不是常規的形象，可能看到她很多的殘忍，但終歸這就是我的生活，有幸福也有痛苦。」

▲《小小的我》蔣勤勤、易烊千璽。（圖／記者蕭采薇攝）

▲蔣勤勤、易烊千璽在《小小的我》飾演母子。（圖／記者蕭采薇攝）

而她雖然久未有作品在台灣面世，但因為丈夫陳建斌的《甄嬛傳》在台灣很受到歡迎，蔣勤勤也被粉絲開玩笑稱作「純元皇后」。被問到有沒有看到類似的話題，她說：「很多搞怪的，大家開心、高興就好。」隨即工作人員就出來擋駕，表示只回答電影相關問題。「第16屆兩岸電影展」將於5月21日至26日，於台北誠品電影院放映。

 

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