串流收視週榜／復仇陸劇《藏海傳》開播即冠軍！　5強作觀眾開追

記者陳芊秀／綜合報導

又有復仇系陸劇開播！由肖戰主演的《藏海傳》在台灣Disney+正式上架，開播兩天就登上平台收視第一。台劇《成功路上》是少數穿越題材的台語劇，開播以來串流排行成績不俗。紀錄片《國有器官》在台灣串流平台上架吸引大批觀眾觀看。《ETtoday星光雲》為大家盤點台灣9家串流平台最新一週收視排行，以下5部強作最為吸睛。

藏海傳

▲復仇陸劇《藏海傳》由肖戰主演，鄭曉龍執導。（圖／劇照、Disney+提供）

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陸劇《藏海傳》以復仇、朝廷權謀為主題，描述欽天監監正全家慘遭滅門，只有一個兒子倖存，10年後化名「藏海」，在苦習營造技術以及縱橫之術後，逐步重返朝堂復仇的過程。《藏海傳》的故事取材自人氣作家南派三叔《盜墓筆記》系列，在其原作多次被提及的堪輿學家「汪藏海」修建無數陵墓，被視為原作的大BOSS，《藏海傳》劇中鏡頭的種種暗示，成為觀眾、書迷尋找關聯的契機。該劇由《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導，由頂流男星肖戰主演，空前的黃金陣容讓劇集打從開拍時期就備受期待，這次在台灣Disney+播出，兩天就登上平台收視冠軍，加上復仇系陸劇深受台灣觀眾喜愛，讓劇集關注度激增。

成功路上

▲《成功路上》宛如台語版「回到未來」。（圖／翻攝自臉書）

台劇《成功路上》由李程彬主演，劇情宛如好萊塢經典電影《回到未來》，描述魯蛇男「劉建中」因故回到1989年，與年輕時候的父母相遇，並試圖扭轉雙親的不幸，藉此改變自己的未來。且全劇以台語發音，除了在Netflix週排行收視第5，在iQIYI（台灣愛奇藝）也衝上收視第4名，追劇粉絲逐漸增加中。

你的味道

▲韓劇《你的味道》以美食愛情為主題。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《你的味道》以美食愛情為主題，由姜河那、高旻示主演。該劇描述美食餐飲企業的接班人「韓范宇」，卻對「味道」無感，卻邂逅在鄉下當廚師、獨鍾於「味道」的「莫妍珠」，兩人相遇後逐漸交織出愛情的火花。故事結合精緻美食料理與喜劇愛情元素，在南韓上線3天後登上Netflix韓國收視第一，在台灣也是熱門電視節目（SHOW）週排行第一。

折腰

▲《折腰》描述仇家兒女政治聯姻，先婚後愛的故事。（圖／翻攝自微博）

陸劇《折腰》主打先婚後愛，改編自蓬萊客的同名小說，描述群雄割據的時代，蘶國主公「魏劭」因政治聯姻，被迫與仇家女兒「小喬」結為夫妻，婚後逐漸生愛，最終甘願為妻「折腰」。原作小說其實情色尺度相當大，夫妻歡愛的描述篇幅甚多，翻拍真人劇集格外引人好奇。劇集一度還原「王母仙藥」名場面引發話題，劇版偏甜寵輕喜劇，劉宇寧高挑身材符合原作梟雄人設，宋祖兒的甜美外型更被讚符合原作中的美人形象，夫妻互動完美呈現「以柔克剛」的過程。該劇在Netflix上架首週，就獲得週排行熱門第7名。

國有器官

▲《國有器官》爭議題材觀眾關注度大。（圖／MyVideo提供）

加拿大紀錄片《國有器官》，揭露中華人民共和國的器官移植事件，拍攝期間長達7年，在台灣播映期間，接連遭到炸彈、恐嚇信威脅，如今台灣串流平台上架，首週奪架MyVideo收視第一、friDay影音第9、Hami Video收視第6，引發不少觀眾關注。

Disney+

▲《藏海傳》上線兩天台灣收視第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／韓綜第一《地球娛樂室》

▲friDay影音收視週榜（5/12-5/18）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《鬼宮》蟬聯第一

▲Hami Video收視週榜（5/12-5/18）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／劉詩詩《淮水竹亭》完結還是第一

▲iQIYI收視週榜（5/12-5/18）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《新聞主播》霸榜5週

▲KKTV收視週榜（5/12-5/18）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《度華年》重返冠軍寶座

▲LINE TV收視週榜（5/12-5/18）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《國有器官》爭議題材奪冠

▲MyVideo收視週榜（5/12-5/18）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《你的味道》愛情喜劇

▲Netflix收視週榜（5/12-5/18）。（圖／翻攝自Netflix）



公視+／凡爾賽玫瑰霸榜

▲公視+收視週榜（5/12-5/18）。（圖／公視+提供）