ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

串流收視週榜／復仇陸劇《藏海傳》開播即冠軍！　5強作觀眾開追

記者陳芊秀／綜合報導

又有復仇系陸劇開播！由肖戰主演的《藏海傳》在台灣Disney+正式上架，開播兩天就登上平台收視第一。台劇《成功路上》是少數穿越題材的台語劇，開播以來串流排行成績不俗。紀錄片《國有器官》在台灣串流平台上架吸引大批觀眾觀看。《ETtoday星光雲》為大家盤點台灣9家串流平台最新一週收視排行，以下5部強作最為吸睛。

藏海傳

▲《藏海傳》由《甄嬛傳》鄭曉龍團隊睽違10年推出。（圖／劇照、Disney+提供）

▲復仇陸劇《藏海傳》由肖戰主演，鄭曉龍執導。（圖／劇照、Disney+提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

陸劇《藏海傳》以復仇、朝廷權謀為主題，描述欽天監監正全家慘遭滅門，只有一個兒子倖存，10年後化名「藏海」，在苦習營造技術以及縱橫之術後，逐步重返朝堂復仇的過程。《藏海傳》的故事取材自人氣作家南派三叔《盜墓筆記》系列，在其原作多次被提及的堪輿學家「汪藏海」修建無數陵墓，被視為原作的大BOSS，《藏海傳》劇中鏡頭的種種暗示，成為觀眾、書迷尋找關聯的契機。該劇由《後宮甄嬛傳》鄭曉龍執導，由頂流男星肖戰主演，空前的黃金陣容讓劇集打從開拍時期就備受期待，這次在台灣Disney+播出，兩天就登上平台收視冠軍，加上復仇系陸劇深受台灣觀眾喜愛，讓劇集關注度激增。

成功路上

▲▼《成功路上》是穿越題材的台語劇。（圖／翻攝自臉書、Netflix官網、IG）

▲《成功路上》宛如台語版「回到未來」。（圖／翻攝自臉書）

台劇《成功路上》由李程彬主演，劇情宛如好萊塢經典電影《回到未來》，描述魯蛇男「劉建中」因故回到1989年，與年輕時候的父母相遇，並試圖扭轉雙親的不幸，藉此改變自己的未來。且全劇以台語發音，除了在Netflix週排行收視第5，在iQIYI（台灣愛奇藝）也衝上收視第4名，追劇粉絲逐漸增加中。

你的味道

▲▼《你的味道》以美食愛情為主題。（圖／翻攝自韓網）

▲韓劇《你的味道》以美食愛情為主題。（圖／翻攝自韓網）

韓劇《你的味道》以美食愛情為主題，由姜河那、高旻示主演。該劇描述美食餐飲企業的接班人「韓范宇」，卻對「味道」無感，卻邂逅在鄉下當廚師、獨鍾於「味道」的「莫妍珠」，兩人相遇後逐漸交織出愛情的火花。故事結合精緻美食料理與喜劇愛情元素，在南韓上線3天後登上Netflix韓國收視第一，在台灣也是熱門電視節目（SHOW）週排行第一。

折腰

▲▼《折腰》描述先婚後愛。（圖／翻攝自微博）

▲《折腰》描述仇家兒女政治聯姻，先婚後愛的故事。（圖／翻攝自微博）

陸劇《折腰》主打先婚後愛，改編自蓬萊客的同名小說，描述群雄割據的時代，蘶國主公「魏劭」因政治聯姻，被迫與仇家女兒「小喬」結為夫妻，婚後逐漸生愛，最終甘願為妻「折腰」。原作小說其實情色尺度相當大，夫妻歡愛的描述篇幅甚多，翻拍真人劇集格外引人好奇。劇集一度還原「王母仙藥」名場面引發話題，劇版偏甜寵輕喜劇，劉宇寧高挑身材符合原作梟雄人設，宋祖兒的甜美外型更被讚符合原作中的美人形象，夫妻互動完美呈現「以柔克剛」的過程。該劇在Netflix上架首週，就獲得週排行熱門第7名。

國有器官

▲▼《國有器官》爭議題材觀眾關注度大。（圖／MyVideo提供）

▲《國有器官》爭議題材觀眾關注度大。（圖／MyVideo提供）

加拿大紀錄片《國有器官》，揭露中華人民共和國的器官移植事件，拍攝期間長達7年，在台灣播映期間，接連遭到炸彈、恐嚇信威脅，如今台灣串流平台上架，首週奪架MyVideo收視第一、friDay影音第9、Hami Video收視第6，引發不少觀眾關注。

Disney+

▲▼《藏海傳》上架兩天台灣收視第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

▲《藏海傳》上線兩天台灣收視第一。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／韓綜第一《地球娛樂室》

▲▼friDay影音收視週榜（5/12-5/18）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（5/12-5/18）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《鬼宮》蟬聯第一

▲▼Hami Video收視週榜（5/12-5/18）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（5/12-5/18）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／劉詩詩《淮水竹亭》完結還是第一

▲▼iQIYI收視週榜（5/12-5/18）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（5/12-5/18）。（圖／iQIYI提供）

KKTV／《新聞主播》霸榜5週

▲▼KKTV收視週榜（5/12-5/18）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（5/12-5/18）。（圖／KKTV提供）

LINE TV／《度華年》重返冠軍寶座

▲▼LINE TV收視週榜（5/12-5/18）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（5/12-5/18）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／《國有器官》爭議題材奪冠

▲▼MyVideo收視週榜（5/12-5/18）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（5/12-5/18）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《你的味道》愛情喜劇

▲▼Netflix收視週榜（5/12-5/18）。（圖／翻攝自Netflix）

▲Netflix收視週榜（5/12-5/18）。（圖／翻攝自Netflix）

公視+／凡爾賽玫瑰霸榜

▲▼公視+收視週榜（5/12-5/18）。（圖／公視+提供）

▲公視+收視週榜（5/12-5/18）。（圖／公視+提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

【碰撞後肇逃？】 #三峽翁 妻子喊：不可能

推薦閱讀

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

陳奕迅20歲愛女確定出道！　經紀公司證實：康堤已加入華納大家庭

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

金賽綸18歲交往對象「是年長偶像」！　他曝爆料原因：別肉搜

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

家寧「有很多Andy不忠證據」！網紅閨蜜淚揭分手內幕：她原諒好幾次

劉詩詩、吳奇隆520遭傳「確實離婚了」　爆料衝熱搜…夫妻2態度曝

Andy核彈級爆料撈破800萬！　友人嘆：把家寧毀了…雙劈疑雲有詭

快訊／51歲大陸女星朱媛媛逝世！低調抗癌5年…新劇剛殺青竟成遺作

家寧握鐵證「噤聲原因曝光」！共同友人怒揭Andy本性：分手後玩翻了

汪小菲再婚挨轟沒愛！信義區「撲克臉陪買香奶奶」畫面洩真相

Andy經紀人首回應黑料！　新歡被指狠角色「一手操控毀滅式爆料」

棒棒堂慘了！威廉逃兵6棒遭放生　《哪裡怕》第二季、演唱會全喊卡

S媽私訊Mandy對話遭外流！開撕汪小菲「欠錢不還」　霸佔豪宅車位內幕曝

三峽案發現場被拍「台女星一身黑悼念」！超商買祭品：心痛到難以平復

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Disney+, iQIYI, KKTV, friDay影音, LINE TV, 愛奇藝, MyVideo, Hami Video, Netflix, 公視+

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 檀健次一人分飾二角…白髮造型圈粉！　戴面具「拍到滿臉長痱子」
  2. 李銘順嘆一生買不起遊艇！　李銘忠見「驚人畫面」：像末日電影裡海嘯來襲
  3. NewJeans擴編「13人律師團」對抗ADOR！　雙方頂級開戰…訴訟費天價
  4. 賈靜雯又被修杰楷一秒惹怒！　「50萬YouTuber救火」她私訊遭無視
  5. 直擊／千年一遇神乳來了！J級20歲女優「坐上Joeman特斯拉」　本人解答關係
  6. 啦啦女神朱朱迎雙喜！　「結婚＋懷孕」樂曬超音波：幹大事了
  7. 彌補6年前《楚喬傳》遺憾！趙麗穎即興「跳水抓髮救人」林更新崩潰
  8. 獨家／Andy「攜6保鑣同行」首公開活動舉動惹議！　經紀人回應了
  9. 串流收視週榜／復仇陸劇《藏海傳》開播即冠軍！　5強作觀眾開追
  10. 獨家／Andy大翻轉「背後有高人指點」真相曝！驚人業配價碼超越元老級YTR

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366