《黑澀會》米奇回台生產「全因月子中心」　澳洲尪讚爆：澳洲人該學習

記者張筱涵／綜合報導

曾是《我愛黑澀會》成員的米奇（黃鈺文）於2024年12月宣布懷孕，隨著預產期臨近，近日選擇從新加坡返台待產，並21日公開分享此決定背後的主因：「最主要原因就是我要好好坐月子。」

▲米奇回台生產最大原因就是想好好坐月子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



米奇在影片中直言：「其實我在新加坡挑月子中心的時候就有嚇到，現在台灣的月子中心真的每間都在比浮誇。」她最後選擇最讓自己感到溫暖安心的地方，進而闡述自己挑選的條件，首先就是是否設有專業泌乳團隊及是否為館內附設，強調就是希望可以得到即時的幫助，而非還要特別預約。

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▲米奇很在意有沒有專業泌乳團隊。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）



此外，米奇所選擇的月子中心的嬰兒房照護比是1比4，專業護理師團隊也讓她大感放心，直言：「我在房間呼呼大睡也不會有罪惡感。」目前已懷孕37週的米奇，透露醫生預估2週內就將迎接蛇寶寶的誕生。她也感謝來自澳洲的伴侶全力支持：「雖然他之前完全沒聽過月子中心這種東西，但一聽完我的想法立刻就認同，還說澳洲人應該要跟台灣月子中心文化學習。」

米奇的貼文中也透露，寶寶目前健康穩定，「頭沒有再長大了，在我正常吃的狀況下，也沒有像吹氣球的長胖～感覺溝通是有用的？」

▲米奇也和過去《我愛黑澀會》認識的好姐妹們相聚。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）