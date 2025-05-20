勇兔落枕「右肩胛骨神經受傷」　被針刺進皮膚攪動…痛到診間尖叫

記者黃庠棻／台北報導

女星勇兔（林筳諭）從節目《我愛黑澀會》發跡，近年在《我的婆婆怎麼那麼可愛》等劇交出漂亮成績單，近期在民視八點檔《好運來》也有亮眼演出，今（20）日與傅子純、蘇晏霈、王瞳、曾子益、吳政澔同現身西門町出席媒體餐敘並接受訪問。

▲傅子純、林筳諭（勇兔）、蘇晏霈、吳政澔、王瞳、曾子益出席活動。（圖／記者周宸亘攝）

勇兔近期正在趕拍八點檔《好運來》，在戲中跟傅子純有許多對手戲，怎料她卻在日前睡覺落枕，為了不耽誤拍攝，特地到診所打了肉毒讓肌肉放鬆，結果當晚剛好有打鬥的戲碼，她的右肩胛骨因此受傷，一個多月過去了，直到現在手上的筋都還是麻的狀態。

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▲勇兔在《好運來》與傅子純有許多對手戲。（圖／記者周宸亘攝）

對此，勇兔進一步解釋，因為肩膀打了肉毒放鬆肌肉，卻沒想到壓迫到了神經，後續再去檢查神經的時候，先被醫生電療，又被拿針刺進皮膚裡攪動，讓她至今回想起來都忍不住直呼「我直接在診間內尖叫，超痛」，現在只能每天熱敷降低痛感。





▲勇兔分享落枕引發手麻的消息。（圖／記者周宸亘攝）

此外，勇兔也大方分享自己的感情狀況，笑說「有一大票正在認識的新朋友」，但目前仍把重心放在工作上，而新認識的對象不太會在意她在拍戲時跟其他男性有親密接觸，笑說「大家都知道他是工作，應該是不介意」。另外，勇兔前男友Energy書偉入圍金曲獎，透露有透過公司傳達祝福消息，在《好運來》也有跟「張太太」謝京穎碰到面。

▲勇兔表示目前有一票正在認識的新朋友。（圖／記者周宸亘攝）