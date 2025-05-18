李雅英奪啦啦隊排名冠軍！擠下李珠珢、李多慧　甜笑謙虛回應了

記者孟育民／台北報導

台灣最大粉絲應援平台「FansWorld粉絲窩」所推出的「2025人氣啦啦隊女神票選」活動總排名結果出爐，第一名由韓籍啦啦隊女神李雅英奪下，打敗李珠珢、李多慧等人。李雅英今（18）日出席日系品牌一日店長活動，感謝粉絲對她的支持，也承諾未來會繼續努力，還用中文謙虛表示：「我覺得珠珢才是第一名！」

▲李雅英出席一日店長。（圖／讀者提供）



「FansWorld粉絲窩」戰況況相當激烈，一共累積票數高達3328萬4630票，其中冠軍寶座由獲得452萬4400票的李雅英奪下，李珠珢則以387萬1865票位列亞軍，第三名則是拿到227萬8888票的栗子（李佳俐），被粉絲形容是「最強黑馬」。

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李雅英今表示：「那個好像不算是知名度排名，是粉絲努力投票，才讓我變成第一名的。」並用並謙虛用中文說：「我覺得她才是第一名。」未來也會繼續努力，感謝每一位粉絲的支持。

▲李雅英近來人氣超高，工作行程不斷。（圖／翻攝自李雅英IG）

近來工作滿檔的李雅英，也談到今年的工作計劃，她透露，「機會是留給準備好的人，前陣子在直播有表演演技，也希望可以讓大家看到不一樣的我」，最後也露出招牌甜笑回應現場滿滿的粉絲，無敵寵粉。