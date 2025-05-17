Rosé〈APT.〉單音源收入就破3.2億！　韓綜曝3大破億孝子曲

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《20世紀Hit Song》16日晚間播出第265集，以「充滿金錢味道～讓人驚呼『億！』的熱門歌曲」為主題，盤點多首締造驚人收益的音樂作品。其中，BLACKPINK成員Rosé與Bruno Mars合唱的〈APT.〉以驚人的音源收入引起熱烈關注。

▲Rosé和Bruno Mars合唱的〈APT.〉紅遍全球。（圖／翻攝自YouTube／ROSÉ）



主持人李美珠在節目中透露：「Rosé的〈APT.〉在發行後短短2週內，光是串流音源就創下高達韓幣133億元（約台幣3.2億元）的收益！」驚人數字讓現場嘉賓紛紛瞠目結舌。

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不僅如此，李美珠還指出EXO的代表作〈Growl〉透過專輯銷售創下韓幣105億元（約台幣2.6億元）的收益，而防彈少年團（BTS）的全球爆紅單曲〈Dynamite〉則創造了高達韓幣2千億元（約台幣50億元）的總銷售額。

▼EXO〈Growl〉。（影片／取自YouTube／SMTOWN，如遭刪除請見諒）



▼BTS〈Dynamite〉。（影片／取自YouTube／HYBE LABELS，如遭刪除請見諒）



面對金希澈拋出的「如果你有這筆錢會怎麼做？」問題，李美珠笑說：「我會裝作沒有錢，然後繼續努力工作。」展現幽默又正向的一面。

節目也回顧過往音樂巔峰，在「20世紀讓人驚呼『億』的熱門歌曲」票選中，由1995年出道團體Roo’Ra的〈失去翅膀的天使〉奪下第一名，證明經典依然歷久彌新。

Rosé的〈APT.〉收錄於她於2024年發行的首張正規專輯《rosie》，該曲在公開當下便引發爆炸性話題，不僅展現她與Bruno Mars的跨界合作魅力，也在全球範圍內登上各大音源榜單，成功打造出一首席捲全球的超級神曲。