獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

記者蔡琛儀／專訪

李子森28歲師弟朱宇青去年底推出首張個人專輯《宇宙的宇青蘋果的青》，並將在6月14日舉辦個人首場演唱。近日兵役話題正熱，他日受訪談起當兵經歷，他坦言自己服的是4個月兵役，在嘉義當兵，結果被分發到當年度被稱為「魔鬼連」的單位。

▲朱宇青分享當兵生活。（圖／記者湯興漢攝）

他苦笑說：「每次看到隔壁連都在滑手機、休息，我們這邊都在唱軍歌。」部隊管理十分嚴格，朱宇青說，還曾因為不小心在錯誤的自動販賣機買飲料，當場被長官痛罵一頓，連洗完澡一時鬆懈，把毛巾掛在脖子上，也立刻被訓斥，還遭處罰要頭頂著臉盆罰站。

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他回憶，單位常以近乎整人方式管理，「有次有人衣服沒紮好，班長就叫那位弟兄全副武裝上台，再下台把所有裝備卸下，就是在整他。」還看到有鄰兵因為棉被沒折好，被迫將整張床墊搬下床接受處罰。嚴格又高壓的環境，讓朱宇青感受到當兵生活的現實與磨練，直呼：「還好我只有當四個月，要是再久應該會受不了。」

▲朱宇青雖然只當四個月的兵，但卻被分到「魔鬼連」被狠操。（圖／記者湯興漢攝）

最難熬的，還是思念家人的夜晚，朱宇青說，當時第一次打電話回家時忍不住鼻酸，連忙把眼淚忍住，不想讓家人擔心，就連懇親日他也因不捨住在中壢的家人舟車勞頓，「我就跟家人說不用特地下來探望我。」導致他四個月以來從來沒有家人來探視過。當兵的日子雖然苦哈哈，但朱宇青還是把握時間創作，笑說像打靶的等待時間太無聊，就用身上帶著僅有的一本記事本和一支筆來創作寫歌，是那段日子裡少有的情緒出口。

退伍後他在家人的壓力下找了份上班族工作，但始終無法適應辦公室生活，僅作了半年就離職，還採先斬後奏的方式告訴家人，阿嬤氣到直接罵他「沒用」，「我爸說給我兩年時間，如果做音樂沒有做出什麼的話就回來工作。」他靠著駐唱、直播維生，原本他還和朋友合資計劃開設音樂工作室，沒想到裝潢完就遇上疫情，夢想瞬間化為泡影。

▲朱宇青將開唱。（圖／記者湯興漢攝）

音樂路上跌跌撞撞，後來朱宇青簽約加入「米樂士娛樂」，終於實現發片、開唱的心願，師兄李子森義氣跨刀當他嘉賓，當天兩人將會首唱一首全新的男男對唱歌曲。不過他的爸媽都在大陸工作，阿嬤身體又不好，唯一陪在他身邊的就是交往8年的圈外女友，他輕描淡寫的說：「他們是有想看，但我說沒關係，回來很麻煩。」相當豁達又成熟。演唱會購票洽KKTIX。