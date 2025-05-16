ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨家／朱宇青當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

記者蔡琛儀／專訪

李子森28歲師弟朱宇青去年底推出首張個人專輯《宇宙的宇青蘋果的青》，並將在6月14日舉辦個人首場演唱。近日兵役話題正熱，他日受訪談起當兵經歷，他坦言自己服的是4個月兵役，在嘉義當兵，結果被分發到當年度被稱為「魔鬼連」的單位。

▲▼朱宇青專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱宇青分享當兵生活。（圖／記者湯興漢攝）

他苦笑說：「每次看到隔壁連都在滑手機、休息，我們這邊都在唱軍歌。」部隊管理十分嚴格，朱宇青說，還曾因為不小心在錯誤的自動販賣機買飲料，當場被長官痛罵一頓，連洗完澡一時鬆懈，把毛巾掛在脖子上，也立刻被訓斥，還遭處罰要頭頂著臉盆罰站。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他回憶，單位常以近乎整人方式管理，「有次有人衣服沒紮好，班長就叫那位弟兄全副武裝上台，再下台把所有裝備卸下，就是在整他。」還看到有鄰兵因為棉被沒折好，被迫將整張床墊搬下床接受處罰。嚴格又高壓的環境，讓朱宇青感受到當兵生活的現實與磨練，直呼：「還好我只有當四個月，要是再久應該會受不了。」

▲▼朱宇青專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱宇青雖然只當四個月的兵，但卻被分到「魔鬼連」被狠操。（圖／記者湯興漢攝）

最難熬的，還是思念家人的夜晚，朱宇青說，當時第一次打電話回家時忍不住鼻酸，連忙把眼淚忍住，不想讓家人擔心，就連懇親日他也因不捨住在中壢的家人舟車勞頓，「我就跟家人說不用特地下來探望我。」導致他四個月以來從來沒有家人來探視過。當兵的日子雖然苦哈哈，但朱宇青還是把握時間創作，笑說像打靶的等待時間太無聊，就用身上帶著僅有的一本記事本和一支筆來創作寫歌，是那段日子裡少有的情緒出口。

退伍後他在家人的壓力下找了份上班族工作，但始終無法適應辦公室生活，僅作了半年就離職，還採先斬後奏的方式告訴家人，阿嬤氣到直接罵他「沒用」，「我爸說給我兩年時間，如果做音樂沒有做出什麼的話就回來工作。」他靠著駐唱、直播維生，原本他還和朋友合資計劃開設音樂工作室，沒想到裝潢完就遇上疫情，夢想瞬間化為泡影。

▲▼朱宇青專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲朱宇青將開唱。（圖／記者湯興漢攝）

音樂路上跌跌撞撞，後來朱宇青簽約加入「米樂士娛樂」，終於實現發片、開唱的心願，師兄李子森義氣跨刀當他嘉賓，當天兩人將會首唱一首全新的男男對唱歌曲。不過他的爸媽都在大陸工作，阿嬤身體又不好，唯一陪在他身邊的就是交往8年的圈外女友，他輕描淡寫的說：「他們是有想看，但我說沒關係，回來很麻煩。」相當豁達又成熟。演唱會購票洽KKTIX。

分享給朋友：

追蹤我們：

【老闆無言】完美人生循環？年輕住養老院→老了去上班

推薦閱讀

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉

騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」

「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

向佐街頭打卡癱瘓交通　遭保全驅趕「逛街要報備」尷尬畫面曝光

向佐街頭打卡癱瘓交通　遭保全驅趕「逛街要報備」尷尬畫面曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

李亞鵬欠巨債！嫩妻認「經濟狀況不好」一家棄豪宅住進租屋小房

騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！

資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材

《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底

「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」

李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

朱宇青

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《歌手2025》首集就淘汰人！「賽制遭質疑歧視」林志炫險墊底
  2. 「二代黑寡婦」加油站廁所內產子！　真嬰兒參演當場「留下紀念」
  3. 向佐街頭打卡癱瘓交通　遭保全驅趕「逛街要報備」尷尬畫面曝光
  4. 獨家／男星當兵「慘被分到魔鬼連」　親揭「超崩潰內幕」：是在整人！
  5. 李昇基岳父「非法海撈140億」遭起訴！惡行全曝光　半月前被女婿切割
  6. 富比士2025「亞洲30歲以下菁英榜」出爐！車銀優、人氣男團在列
  7. 美麗本人升格二寶爸！小女兒平安出生　自嘲「女生宿舍管理員登基」
  8. 永野芽郁遭爆不倫…首出席公開活動！　「落淚致歉」謝絕媒體採訪
  9. 嘻小瓜曬當兵照曝「是許光漢學姊」！　憶軍旅生活：一堆直男逃兵
  10. 《甄嬛傳》導演隔10年再出手！　合作男神肖戰預告1天破800萬觀看

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366