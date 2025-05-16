ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

記者蕭采薇／台北報導

台灣演藝圈驚爆多名男星涉嫌逃兵役，從王大陸開始，到威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、陳向熙等，皆涉入閃兵風波。與此同時，不少網友大呼：「連許光漢都去當兵了！這些人是在閃什麼兵？」事實上，許光漢即將在三個月後退伍，人氣非但不減，據悉工作已經排到明年中。

▲▼《青春18x2 通往有你的旅程》清原果耶、許光漢。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

▲許光漢退伍倒數三個月，劇組已經積極送上劇本，想搶男神退伍後的檔期。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

「國民老公」許光漢去年8月入伍，目前正在南投中興新村服役，任替代役公益大使團成員之一。據悉他將在今年8月中退伍，這一年來，他多次隨隊做公益演出，在不少活動上展現歌喉，不少粉絲都笑稱：「這一年少了演員許光漢，但好像多了歌手許光漢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

藝人閃兵，不外乎是擔心影響工作和人氣，只是目前曝光的閃兵男星中，也沒人比入伍時正在事業巔峰的許光漢人氣更高。而許光漢公司也做足準備，在他入伍前已經拍攝不少作品和廣告存檔，加上偶爾休假時露個臉，盡量減少「空窗期」的感覺。

▲▼第61屆金馬獎頒獎典禮星光大道-許光漢、袁澧林。（圖／攝影中心攝）

▲許光漢（左）八月退伍後，將展開與香港女星袁澧林（右）合作的電影《他年．她日》宣傳。（圖／攝影中心攝）

據悉，許光漢即將在三個月後退伍，屆時他將「無縫接軌」開工，展開先前拍攝的奇幻愛情電影《他年．她日》的宣傳。而他入伍一年非但人氣不減，不只台灣，甚至是全世界都有邀約找上門，劇組已展開搶人大戰，工作已經排到明年中，希望搶下「世界的許光漢」退伍後首部作品演出。

分享給朋友：

追蹤我們：

【孩子走了…】基隆5歲童遭父悶殺　母癱軟坐輪椅現身相驗 #基隆 #男童 #命案

推薦閱讀

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

威廉3節目全喊停！閃兵重創演藝事業　《效廉出發吧!》發聲：以許效舜為主

威廉3節目全喊停！閃兵重創演藝事業　《效廉出發吧!》發聲：以許效舜為主

汪小菲明天婚禮！S媽首吐心聲「什麼世界」…痛喊：為什麼走不出來

汪小菲明天婚禮！S媽首吐心聲「什麼世界」…痛喊：為什麼走不出來

沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

林道遠BMI免役「仍去成功嶺1年半」　翻出軍裝照：該來總是逃不掉

林道遠BMI免役「仍去成功嶺1年半」　翻出軍裝照：該來總是逃不掉

李進良參加汪小菲婚禮「攜田欣、愛女飛北京」！　小禎大氣回應過往紛爭

李進良參加汪小菲婚禮「攜田欣、愛女飛北京」！　小禎大氣回應過往紛爭

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／震撼彈！被陳零九閃兵拖累　五堅情宣布休團：選擇共進退

是元介遭私訊要求「拿出退伍令」！　霸氣開嗆：老子是你學長

《歌手2025》今晚開播！8人參戰名單被嫌落差大…唯一台灣歌手是他

威廉3節目全喊停！閃兵重創演藝事業　《效廉出發吧!》發聲：以許效舜為主

汪小菲明天婚禮！S媽首吐心聲「什麼世界」…痛喊：為什麼走不出來

沒等36秒！　林書豪、林書緯闖紅燈「咻咻滑過去」

快訊／洪詩宣布懷二寶！　夫妻喜曬超音波照「計畫中的意外」

頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

韓星7人閃兵團花樣百出！拔牙、增胖和買尿　「最扯直接換國籍」

蕾菈老公自豪「全台模範替代役退伍」　5年前當兵照曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許光漢, 閃兵, 王大陸

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 永野芽郁遭爆不倫…首出席公開活動！　「落淚致歉」謝絕媒體採訪
  2. 嘻小瓜曬當兵照曝「是許光漢學姊」！　憶軍旅生活：一堆直男逃兵
  3. 《甄嬛傳》導演隔10年再出手！　合作男神肖戰預告1天破800萬觀看
  4. 騙日籍啦啦隊吃檳榔！張立東約會影片遭炎上　節目組急刪橋段道歉
  5. 獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中
  6. 《機智住院醫》男團HI-BOYZ要登打歌節目！　嚴在一、TXT現實合體
  7. 陳零九離開《娛百》主持！　電視台證實「節目後續規劃曝光」
  8. 蕭煌奇自爆「駕訓教練是超大咖歌后」！　被虧：像開盲盒
  9. 資生堂千金「泳池解放比基尼」！　不甩酸民惡言辣秀產後好身材
  10. 17歲女星成年禮戴960萬耳環！「公務員父遭疑貪汙」急滅火：是贗品

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

完美鹽值就靠這一鍋

完美鹽值就靠這一鍋

「文里補習班」開課啦！今天來補「鹽」值！教同學一道無鹽料理—蒜香海鮮豆腐鍋

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366