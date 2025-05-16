獨／不閃兵人氣更旺！「許光漢3個月後退伍」全球劇組搶人　工作排到明年中

記者蕭采薇／台北報導

台灣演藝圈驚爆多名男星涉嫌逃兵役，從王大陸開始，到威廉、李銓、大根、阿虎、陳零九、陳大天、陳向熙等，皆涉入閃兵風波。與此同時，不少網友大呼：「連許光漢都去當兵了！這些人是在閃什麼兵？」事實上，許光漢即將在三個月後退伍，人氣非但不減，據悉工作已經排到明年中。

▲許光漢退伍倒數三個月，劇組已經積極送上劇本，想搶男神退伍後的檔期。（圖／翻滾吧男孩電影有限公司提供）

「國民老公」許光漢去年8月入伍，目前正在南投中興新村服役，任替代役公益大使團成員之一。據悉他將在今年8月中退伍，這一年來，他多次隨隊做公益演出，在不少活動上展現歌喉，不少粉絲都笑稱：「這一年少了演員許光漢，但好像多了歌手許光漢。」

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藝人閃兵，不外乎是擔心影響工作和人氣，只是目前曝光的閃兵男星中，也沒人比入伍時正在事業巔峰的許光漢人氣更高。而許光漢公司也做足準備，在他入伍前已經拍攝不少作品和廣告存檔，加上偶爾休假時露個臉，盡量減少「空窗期」的感覺。

▲許光漢（左）八月退伍後，將展開與香港女星袁澧林（右）合作的電影《他年．她日》宣傳。（圖／攝影中心攝）



據悉，許光漢即將在三個月後退伍，屆時他將「無縫接軌」開工，展開先前拍攝的奇幻愛情電影《他年．她日》的宣傳。而他入伍一年非但人氣不減，不只台灣，甚至是全世界都有邀約找上門，劇組已展開搶人大戰，工作已經排到明年中，希望搶下「世界的許光漢」退伍後首部作品演出。