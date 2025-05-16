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Ozone子翔首支個人單曲「竟被他說難聽」　錄音艱辛過程曝光

記者蔡琛儀／台北報導

男團Ozone成員周子翔推出個人單曲〈愛你沒差〉，先前周子翔在Threads上發文，錄了一段〈愛你沒差〉清唱，正好被同門師兄同理看見，在留言中寫下：「這首歌很來勁，要不要我來幫你製作？」立刻主動聯絡周子翔，詢問歌曲進度，那時的〈愛你沒差〉其實只完成一半，並不完整，周子翔透過手機播放Demo給同理聽，心情忐忑。

▲▼周子翔〈愛你沒差〉。（圖／索尼提供）

▲Ozone周子翔推出歌曲〈愛你沒差〉。（圖／索尼提供）

當同理讚美：「真的蠻來勁的。」他緊張到聽成「蠻難聽的」，心情瞬間掉到谷底，好在隨後同理解釋是「來勁」，讓他如釋重負大笑出來，也因為這個起心動念，促成兩人的首次合作。正在籌備第二張個人專輯的同理特別抽出空檔，親自擔任這首歌的製作人，從Threads的留言到完成錄音，僅花了短短五天時間就達成。

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不過錄音當天，周子翔下午為演出練舞時不慎扭傷脖子，他只要一用力唱，脖子就會痛，讓他十分懊惱，直說：「我的第一首個人單曲要錄音，竟然不是最佳狀態。」他一遍遍忍痛完成錄音，當晚還去醫院打針，脖子情況才逐步好轉。好在錄音成果獲肯定，他才鬆了一口氣：「很希望這首歌能擁有好成績，因為這首創作對我來說真的是特別難忘的經驗。」

▲▼周子翔〈愛你沒差〉。（圖／索尼提供）

▲〈愛你沒差〉道出子翔朋友的感情故事。（圖／索尼提供）

〈愛你沒差〉是來自青春某一刻、無法言喻的真心話。創作靈感來自周子翔與高中同學的聊天對話，他得知同學曾喜歡一個人，即使兩人之間有過曖昧，最後卻沒能走到一起，同學沒有因爲遺憾而選擇離開，反而默默守候多年，始終願意成為對方的依靠，因此他決定為同學寫出「即使沒有結果，也甘願付出」的曖昧情。

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