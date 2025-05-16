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頑童MJ116「NONO清單全公開」！　直接開噴：不要找我們

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌天團「頑童MJ116」推出新歌〈NONO〉，輪番開嗆點名生活中那些令人想「SAY NO」的時刻，瘦子透露〈NONO〉某部分靈感是來自與女兒的日常互動，由於女兒年紀小總會做出一些需要被制止的危險舉動，又需要用疊字溝通，經常說出「NONO」提醒，也因此開始反思，長大的自己是否還能勇敢對世界說「不」。

▲▼頑童MJ116〈NONO〉。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116推出歌曲〈NONO〉。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116〈NONO〉。（圖／本色提供）

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他們認為人都會叛逆，三人現在也還是，但隨著年紀漸長，對於不喜歡的事，過去會選擇爆氣，現在則是以更成熟的方式面對，「不喜歡就不去碰就好」。此外，頑童將於7月19日、20日、26日及27日重返台北小巨蛋開唱，聊到近期最想「SAY NO」的事，三人默契十足地異口同聲表示：「演唱會門票請自己搶，不要找我們買！」相當逗趣。

這首歌也是團員們的「NONO清單大公開」，大淵直言自己討厭煙味，雖然自己也抽菸，但對於味道特別敏感，還有不喜歡水中有雜質，只愛喝純淨水；小春則分享自己無法接受「便當裡有絲瓜」，近期最受不了的則是被叫「哥」；瘦子則是把自己討厭的洋蔥唱進歌曲裡。

▲▼頑童MJ116〈NONO〉。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116日前赴花蓮、台東快閃。（圖／本色提供）

▲▼頑童MJ116〈NONO〉。（圖／本色提供）

上週末頑童正式展開全新專輯《OGS》環島快閃活動，首站便擠爆台北信義區街頭，隔日則前進花蓮、台東，即使遇上暴雨來襲，歌迷依然一早冒雨到場支持，而花蓮場地正是他們十年前環島活動時的場地，瘦子感性喊話：「有沒有十年前也在的粉絲？」大淵則在台東場因太興奮一度漏唱歌詞，自嘲：「6月7日請你們一定要上網搶票，到演唱會現場重新檢視我。」

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