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GD睽違8年合體《超人》秋小愛！身高170快追上歐巴　互動名場面掀回憶殺

文／妞新聞

「Yeah, yeah～I got the power The power power up～」韓國天團BIGBANG隊長「GD（G-Dragon、權志龍）」的Power引爆到日本啦！自今年3月29日、30日於首爾開跑的首爾的個人世界巡演演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》，海外第一站「東京場」已經在5月10日、11日順利落幕啦！

《Übermensch》演唱會海外首站

後台驚見「熟面孔小歌迷」

 
 
 
 
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GD的世界巡演即將在日本之後，一路菲律賓、澳門、印尼、新加坡等國家舉辦，時隔8年才重回崗位開個唱的他，果然吸引超過5萬名粉絲（V.I.P）擠爆東京巨蛋只為了一睹男神的舞台魅力，其中也包括這位「國民度超高的小粉絲」，來自2013年開播的韓國代表性親子綜藝《超人回來了》的國民小可愛『秋小愛』！！！

在媽媽矢野志保曬出的照片中，可以看到秋小愛出現在後台與GD合影，母女倆各站在GD兩側，三人笑得十分燦爛留影，睽違長達8年的合體畫面，立刻在全網掀起高度關注，尤其是當年還是被巨星一手抱起的小不點小愛，現在才14歲已經擁有快超越模特兒媽媽的170cm身高，甚至只差隔壁GD半顆頭、感覺過幾年有機會追上，讓網友們紛紛感歎：「小愛這麼大了啊？」、「小可愛變美少女、叔叔要變阿啾西」、「夢回《超人回來了》！」

▲GD與《超人回來了》秋小愛在節目上互動。（圖／翻攝自IG@dailyfashion_news

日韓混血的「秋小愛」是《超人回來了》的元老家庭成員，出演節目當時以短瀏海短髮、圓滾滾的眼睛、肉嘟嘟臉蛋加上呆萌童言童語融化全網的心，連巨星GD也被一秒圈粉，他在2015年現身綜藝「帶娃」的名場面，不只被小愛捏臉、還抱著小愛讓小愛欺負，當年小愛甚至會跳BIGBNAG的神曲〈Bang Bang Bang〉，可愛的互動再度被挖出。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, GD, G-Dragon, 權志龍, 超人回來了, 秋小愛

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