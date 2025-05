GD睽違8年合體《超人》秋小愛！身高170快追上歐巴　互動名場面掀回憶殺

文/妞新聞

「Yeah, yeah~I got the power The power power up~」韓國天團BIGBANG隊長「GD(G-Dragon、權志龍)」的Power引爆到日本啦!自今年3月29日、30日於首爾開跑的首爾的個人世界巡演演唱會《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》,海外第一站「東京場」已經在5月10日、11日順利落幕啦!

《Übermensch》演唱會海外首站

後台驚見「熟面孔小歌迷」

GD的世界巡演即將在日本之後,一路菲律賓、澳門、印尼、新加坡等國家舉辦,時隔8年才重回崗位開個唱的他,果然吸引超過5萬名粉絲(V.I.P)擠爆東京巨蛋只為了一睹男神的舞台魅力,其中也包括這位「國民度超高的小粉絲」,來自2013年開播的韓國代表性親子綜藝《超人回來了》的國民小可愛『秋小愛』!!!

在媽媽矢野志保曬出的照片中,可以看到秋小愛出現在後台與GD合影,母女倆各站在GD兩側,三人笑得十分燦爛留影,睽違長達8年的合體畫面,立刻在全網掀起高度關注,尤其是當年還是被巨星一手抱起的小不點小愛,現在才14歲已經擁有快超越模特兒媽媽的170cm身高,甚至只差隔壁GD半顆頭、感覺過幾年有機會追上,讓網友們紛紛感歎:「小愛這麼大了啊?」、「小可愛變美少女、叔叔要變阿啾西」、「夢回《超人回來了》!」

▲GD與《超人回來了》秋小愛在節目上互動。(圖/翻攝自IG@dailyfashion_news)



日韓混血的「秋小愛」是《超人回來了》的元老家庭成員,出演節目當時以短瀏海短髮、圓滾滾的眼睛、肉嘟嘟臉蛋加上呆萌童言童語融化全網的心,連巨星GD也被一秒圈粉,他在2015年現身綜藝「帶娃」的名場面,不只被小愛捏臉、還抱著小愛讓小愛欺負,當年小愛甚至會跳BIGBNAG的神曲〈Bang Bang Bang〉,可愛的互動再度被挖出。

