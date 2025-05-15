周杰倫90歲岳祖父「報名世壯運5項目」　去年才來台跑百米拿金牌

記者王靖淳／綜合報導

天王周杰倫90歲的岳祖父去年曾參加台北市常青田徑國際錦標賽，繼勇奪常青賽跑冠軍後，今年更進一步報名參加世壯運的多個項目，包含標槍、100公尺、200公尺短跑、鐵餅與鉛球在內的5項賽事。

▲周杰倫去年才發限動分享90歲岳祖父跑步奪金牌。（圖／翻攝自Instagram／jaychou）

事實上，第21屆全國常青田徑國際錦標賽在去年4月27日舉行，其中男子組100公尺85歲組成績出爐後，冠軍為來自澳洲的QUINLIVAN LAURENCE JAMES。值得一提的是，該爺爺就是昆凌的爺爺，周杰倫事後開心地在IG限動分享岳祖父跑步的影片。

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透過影片畫面可見到，岳祖父奮力跑向終點線，讓周杰倫感動寫下：「congrats（恭喜），Hannah（昆凌）的爺爺，90歲，仍然不想輸。」同時也搭配自己勵志歌〈夢想啟動〉。

▲全國常青田徑國際錦標賽，85歲男子組100公尺賽果。（圖／翻攝自全國常青田徑國際錦標賽官網）

此外，去年官方張貼的成績單顯示，共有3位選手爭奪85歲男子組100公尺的冠軍，昆凌的爺爺被分配在第3道跑道，最終他以20.53秒成功稱霸該項目，如今報名世壯運的5項目，再度引發熱議。