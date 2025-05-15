小A辣「曬當兵青澀嫩照」憶軍旅生活！　曝女裝自拍照軍中瘋搶

記者顧齊祐／綜合報導

閃兵案持續在娛樂圈延燒，陳零九、陳大天、李銓、威廉、大根等藝人都涉案，消息曝光後引發外界討論及關注。網紅小A辣也趁勢在社群平台曬出了當兵時的照片，並分享過去當兵的趣事，引發熱烈討論。

▲小A辣當兵時的照片與現今對比。（圖／翻攝自Facebook／Little A spicy）



小A辣透露，當年因性向特殊，母親曾擔心她入伍後可能遭受欺負，但結果卻出乎意料。她在軍中感受到來自班長、學長及同梯弟兄的友善與支持，甚至形容他們像家人般照顧她，讓她的軍旅生活充滿溫暖。這段意外的美好經歷令她至今仍感動不已。

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▲小A辣回憶起軍旅生活。（圖／翻攝自Facebook／Little A spicy）



此外，她分享了一段有趣的往事。小A辣提到，她放假時喜歡穿女裝拍照，並將照片藏在識別證後面。有一次返回軍營時，大家誤以為照片中的人是她的女友，她坦率地承認那是自己，令眾人驚訝不已。這件事還引發了一股小風潮，許多弟兄開始向她索要照片，甚至將她的照片放進自己的識別證後面。她笑說「這段回憶真的好深刻，至今想起來還是會笑出來」。

▲小A辣2020年接受了性別重置手術，正式成為女性。（圖／翻攝自Facebook／Little A spicy）



2012年，小A辣完成了一年的軍旅生活並順利退伍。隨後，她於2020年接受了性別重置手術，正式成為女性，並因此獲得免役證明，免除教召義務。她也在留言區勉勵大家「我當時的心態是人生只有一次一定要體驗當兵，不要害怕這都是必經過程，錯失會後悔」。

▲小A辣鼓勵大家要體驗當兵。（圖／翻攝自Facebook／Little A spicy）