獨／八點檔女星車禍「2條韌帶全斷」停工住院　開完刀近況曝光！

記者黃庠棻／台北報導

八點檔女星黃瑄在今年2月中旬認了離婚的消息，當時嘆氣說道「我們的工作很多人都不能接受，對家人很謝謝他們體諒」。恢單的她演藝工作相當亮眼，擔任《寶島西米樂》的主角，怎料先前傳出車禍，還造成身體兩條韌帶斷裂，《ETtoday星光雲》傳訊關心，也曝光了她目前的近況。

▲黃瑄出車禍，身上兩條韌帶全斷。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄）

黃瑄日前正在趕拍新戲《寶島西米樂》，卻在4月中騎車進組拍戲途中遭遇車禍，當下直呼「痛到不能動」，後來到醫院檢查後，才發現傷勢頗為嚴重，內副韌帶斷裂、前十字韌帶全斷、半月板破裂還加上骨頭內部發炎，雖然疼痛但平常都有在運動，加上跑酷教練的幫助，還能稍微活動。

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▲黃瑄出車禍，身上兩條韌帶全斷。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄）

因為車禍傷及韌帶，黃瑄已在5月中旬動完手術，近日常在社群網站上分享住院生活，《ETtoday星光雲》詢問經紀人她目前的身體狀況，對方回應「目前已經出院，在家休養」，至於預計休息多久復工，經紀人持保留態度坦言「目前還不確定」，希望好好觀察黃瑄的恢復狀態再決定。

▲黃瑄目前已出院在家休養。（圖／翻攝自Facebook／黃瑄）

此前，黃瑄在出車禍後，對於《寶島西米樂》的劇組相當感謝，案發當天就馬上打給工作人員告假，所有人都體諒她，也馬上調整好拍戲行程，讓她好好地休養、看醫生、回診照核磁共振等。