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粉絲嗨翻！I.O.I紀念10周年「主動提起再合體」　知情人透露進度

記者張筱涵／綜合報導

期間限定韓團I.O.I於2016年透過《PRODUCE 101》第一季選拔，由11名成員（林娜榮、俞璉靜、康美娜、周潔瓊、鄭彩娟、全昭彌、金世正、金請夏、磪有情、金素慧、金度延）組成，明年將迎來10周年紀念的她們近日驚喜傳出計劃重組！

▲▼I.O.I。（圖／翻攝自I.O.I臉書）

▲I.O.I。（圖／翻攝自I.O.I臉書）

據韓媒《體育京鄉》報導，I.O.I為迎接2026年出道10週年，成員們正積極討論合體推出新曲，為粉絲獻上一份別具意義的「紀念禮物」，這次重啟合體計畫，是由成員們主動發起，彼此達成「一起做吧」的共識後，將意願傳達給各自經紀公司，近期正式展開討論。據了解，為推動計畫具體化，各家經紀公司已聚集開會，就活動時程及合作方式進行初步協調。

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一位參與協商的業界人士透露：「因為成員分屬不同公司，重組需經過許多程序，這是首次就活動時間點、型態與經紀安排等展開具體對話，雖然大家目前都有個人行程，協調上有一定困難，但成員們的重組意志非常堅定，因此外界對此也持樂觀看法。」

消息一出，立刻在韓網引爆熱烈討論，許多粉絲激動留言「拜託這次真的實現吧！已經失望過好多次了」、「竟然10年了…我人生的第一個偶像」、「她們感情看起來還是很好，希望能夠成團」，也有人保留觀望態度：「之前也說過要重組，結果每次都落空，這次會是真的嗎？」

更有網友提到：「成員們自己在 YouTube 節目裡也提過很想重聚」、「10週年重組蠻有意義的，就算只是短期也好」，甚至還有人驚呼：「10年了？我的青春也跟著過去了…」不少粉絲表示，即使是為紀念10週年的短期活動，也希望看到她們再次站上同一舞台。

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