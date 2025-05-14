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趙麗穎新戀情起底！台導趙德胤「出生在緬甸」　曾四度合作吳可熙傳緋聞

記者蕭采薇／台北報導

大陸一線女星趙麗穎被爆新戀情，出人意外的是，對象竟是緬甸裔的台灣導演趙德胤。趙德胤是緬甸華僑，常常以台灣、緬甸為創作題材，兩人因合作《喬妍的心事》相識。不過趙德胤與台灣女星吳可熙合作四部電影，常常被傳是一對，感情世界頗為撲簌迷離。

▲趙德胤 ,柯震東,吳可熙 出席《再見瓦城》首映會（圖／資料照）

▲趙德胤（中）曾與吳可熙（右）四度合作，左為《再見瓦城》男主角柯震東。（圖／資料照）

趙德胤上回現身，是為家鄉緬甸的強震募款，當時他在記者會聲淚俱下，哀痛表示：「我剛從緬甸回來，我的母親還在那邊，其實我很難理性分享、傳達那裡的狀況。我是一個比較理性的人，我從來沒有這麼恐懼過。這次不只是我的家鄉，而是我們人類的悲劇，全世界都是人，希望大家用善良、慈悲去看待。」

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大陸狗仔博主「吃瓜少女張小寒」和「推理君江小宴」都在近日爆料，是趙麗穎與趙德胤因工作結緣，去年《喬妍的心事》入圍坎城影展時，她在宣傳電影、出席電影節時，兩人常共同亮相，男方更對她多加照顧，牽手走台階，主動遞上麥克風等。

▲▼趙麗穎新戀情。（圖／翻攝自微博）

▲趙麗穎（左）爆出新戀情，對象是台灣導演趙德胤。（圖／翻攝自微博）

而今年4月，趙德胤被拍到持有趙麗穎住家社區門禁卡，並且多次單獨帶她的兒子外出遊玩，包括理頭髮、逛公園等，互動「像父子般親暱」，且4月底兩人在上海咖啡廳被目擊，當時趙麗穎表妹也在場。

不過趙德胤在台灣拍攝多部作品，和女星吳可熙有著緊密合作，於公於私都有好交情。電影圈不少人視兩人是「神鵰俠侶」，但他們卻始終未承認戀情。如今趙德胤和趙麗穎的戀情浮上檯面，也意外掀起波瀾。

▲導演趙德胤出席「關注緬甸！328緬甸地震災情」記者會。（圖／在台緬甸學生團體及關注緬甸地震志工提供）

▲趙德胤（右）是緬甸華僑，上回公開現身，是在為緬甸強震募款的記者會上淚崩。（圖／在台緬甸學生團體及關注緬甸地震志工提供）

 

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趙麗穎, 趙德胤, 吳可熙

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