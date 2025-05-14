14年鐵粉變男友！指原莉乃「背禁愛令醜聞13年」爆戀情…對象是BL男神

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星指原莉乃曾是女團「AKB48」人氣成員，2012年被《週刊文春》爆出與男性熱戀，違反禁愛令後被轉調HKT48，儘管如此人氣不動如山，在AKB48人氣總選舉中於2013、2015、2016、2017奪總冠軍。而她自醜聞後再也沒有戀愛傳聞，相隔13年首度爆新戀情，對象是小她2歲的男星犬飼貴丈，且男方曾公開承認自己是14年鐵粉。

▲指原莉乃被爆戀愛中，對象是小2歲犬飼貴丈，男方去年公開承認是她鐵粉，追星14年。（圖／翻攝自X）

據《週刊文春》報導，有知情人士爆料稱指原莉乃與小她2歲的男星犬飼貴丈認真交往中。兩人5月10日被直擊搭計程車去寵物診所，男方坐在車內時，望向她的眼神充滿愛意。

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犬飼貴丈拍特攝劇、BL劇走紅， 去年4月（2024）在綜藝節目透露從學生時代開始，就是指原莉乃鐵粉，蒐集偶像相關的周邊、參加握手會等，甚至剃髮時，因她的IG帳號「345insta」，特別理髮數字「345」，已經是追星14年的鐵粉。而他除了握手會，首度在節目中同台見到偶像，之後透過共同朋友約見面聚餐，逐漸拉近距離。

▲犬飼貴丈去年在綜藝節目與偶像指原莉乃同台，之後多次約見面吃飯，關係逐漸拉近。（圖／翻攝自日網）

而兩人多次被週刊捕捉到密會身影。包括4月17日傍晚，犬飼貴丈從指原莉乃的住處走出來，去桑拿、超市採購後又回到女方家，另一天也被直擊造訪女方香閨。雙方演藝活動各自忙碌，他曾抽空陪女方去寵物診所，結束後一起回到女方家。而他也在當天被週刊記者追訪，面對追問是否在交往，坦言「很抱歉，我必須透過公司才能回答任何問題。」而記者更忍不住對他的戀情表示支持。

指原莉乃4次奪下AKB48人氣總選舉第一，畢業退團後投入綜藝主持，也擔任偶像製作人，推出3個女團都走紅，加上自創潮牌受年輕族群喜愛，事業為她帶來豐厚的收入。她2012年發生踩雷禁愛令醜聞後，相得13年就沒有緋聞，有關與犬飼貴丈是否交往，雙方事務所都回應：「私生活交由本人處理。」此回應並未否認兩人關係。