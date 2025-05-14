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吹牛老爹恐判終身監禁！性侵案開審　證人曝他狠揍凱西

美國饒舌歌手吹牛老爹涉犯多項罪名，目前被關押在監獄中。（翻攝X＠Diddy）

▲美國饒舌歌手吹牛老爹涉犯多項罪名，目前被關押在監獄中。（圖／翻攝X＠Diddy）

圖文／鏡週刊

55歲的美國饒舌巨星「吹牛老爹」庫姆斯（Sean "Diddy" Combs）因涉嫌長年性侵、進行性交易、暴力與妨礙司法等多項罪名，於美東時間5月12日在紐約曼哈頓聯邦法院正式開庭審理。檢方指出，全案因涉及多位女性受害者及性暴力細節，這場審判預計將持續約2個月。

聯邦助理檢察官強森（Emily Johnson）向陪審團表示，庫姆斯過去20年涉及綁架、縱火、性犯罪、毒品交易與賄賂，且長期利用權力與金錢脅迫讓被害女子噤聲。她強調：「這不只是名人醜聞，而是嚴重的系統性犯罪。」

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首日庭審中，2名證人出庭作證。第1位是以色列．弗洛雷斯（Israel Florez），他曾在2016年任職於洛杉磯某酒店的保全，現為警察。他指出曾親眼目睹庫姆斯在酒店走廊上毆打、拖拽長期女友、R&B歌手凱西（Cassie），事後庫姆斯還試圖以現金賄賂他保持沉默。

第2位證人丹尼爾．菲利普（Daniel Phillip）是脫衣舞男，供稱2012年曾被凱西以數千美元邀請發生性行為，庫姆斯則在旁觀看並給予指示。他還描述一次看到庫姆斯怒氣沖天扔瓶子、拉凱西頭髮拖入臥室，場面極為暴力，從此不再與兩人聯繫。

面對控訴，庫姆斯的律師傑拉戈斯（Teny Geragos）則辯稱，這起案件本質上是愛情糾紛與金錢爭執，檢方試圖把成年人之間的自願性行為，扭曲成性交易案件。他也坦承，庫姆斯可能在酒精與毒品作用下出現暴力行為，但強調這些與現有指控無直接關聯。

自2023年9月遭捕後，庫姆斯即被收押在布魯克林的聯邦監獄內，未獲保釋。若罪名成立，他將面臨15年至終身監禁的重刑。

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