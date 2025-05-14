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港星王喜爆「來台遭下藥性侵2次」！醒來躺在排泄物中　慘罹急性腎衰竭

記者田暐瑋／綜合報導

香港藝人王喜數年前因來台PCR篩檢流鼻血事件上網「追兇」，引起軒然大波，引發各界討論聲浪。近日在YouTube頻道「喜來大DD」上公開影片，驚爆在台灣曾兩度遭到迷姦，清醒後發現身旁都是自己的排泄物，更控醫院沒有好好治療，導致他急性腎衰竭。

王喜在頻道中爆料去年底在台灣被兩度迷姦的經歷，事情發生在2024年7月15日清晨，位於台灣新竹縣，當時他在友人家中過夜，清晨遭人從後方壓制幾近窒息，雖然有拍身上傷痕作為證據，但因對執法單位缺乏信心而未即時報案。

▲王喜公開來台遭性侵過程。（圖／翻攝自YouTube／王喜）

▲王喜公開來台遭性侵過程。（圖／翻攝自YouTube／王喜）

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第二次發生在同年12月，王喜憶述當時和兩名友人在家中聚會，對方給他喝了一碗紅豆湯，喝完後就斷片，醒來時發現全身無法動彈，「我眼前一片漆黑，感覺胸口被壓住，呼吸困難，掙扎時發現全身被壓制。」他指出，當時聽到兩位朋友說話要他別動，讓他更加恐懼，隨著激烈掙扎，他再次失去知覺，直到天亮時才恢復意識。

▲王喜公開來台遭性侵過程。（圖／翻攝自YouTube／王喜）

▲王喜公開傷勢。（圖／翻攝自YouTube／王喜）

當王喜再次醒來，已是天亮，他發現自己赤裸躺在床上，並失禁在床褥上，「床上有一堆大便，混雜白色物質，我清醒後發現全身一絲不掛，並且無法動彈。」他表示房內空無一人，兩位朋友隨後若無其事地出現，並對他噓寒問暖，他隨口找了個理由離開現場。

王喜表示後來就醫時發現罹患橫紋肌溶解症，並出現急性腎衰竭症狀，但醫院沒有全力治療，還公開當時傷勢，全身布滿紅色血痕，傷勢嚴重，尤其是胸部、雙手及腳部，選擇公開這段經歷是為了提升社會對性暴力議題的重視，特別是男性受害者的處境，但仍有部分網友對他的說法提出質疑。

▲王喜公開來台遭性侵過程。（圖／翻攝自YouTube／王喜）

▲王喜公開來台遭性侵過程。（圖／翻攝自YouTube／王喜）

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