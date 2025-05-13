林葉亭自責未能照顧好父親 「撕心裂肺跪地」臉瘦到凹陷

記者葉文正／台北報導

由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，近日錄製主題「大腦退化記憶悄悄消失！失智情緒起伏大讓人難招架！」藝人林葉亭聊及父親因失智走失不幸過世，她表示來上節目分享全是在天上的爸爸給她的任務！而她至今仍未走出傷痛，臉頰也瘦到凹陷，令人心疼。

▲林葉亭回憶找到失蹤父親時的撕心裂肺不禁落淚。（圖／和展影視提供）

此外，節目也邀請失智症協會理事長、神經內科醫師徐文俊，資深護理師侯怡岑及雷丘律師共同參與，期望透過節目中分享，協助觀眾了解如何陪伴失智症患者，並關注照顧者的情緒與心境。

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▲失智協會理事長徐文俊醫師(左)分享失智症患者照顧者的心路歷程。（圖／和展影視提供）

林葉亭回憶，2018年父親開始出現疑似失智症症狀，「媽媽只是出門買菜，爸爸卻以為媽媽已經外出三天，常覺得媽媽不給他吃飯，但他碗盤都還拿在手上，有人來家裡覺得是來偷東西，甚至出門後立刻要回家，懷疑家中遭小偷。」為避免父親因自尊心過強而拒絕就診，便以全身健康檢查為由，連哄帶騙地帶父親至醫院進行詳細檢查，最終確診為失智症。

▲林葉亭雖然強顏歡笑但瘦到讓人心驚。（圖／和展影視提供）

林葉亭父親畢業自麻省理工學院，是高材生，會罹患失智症讓全家都很意外，「許多上市公司總經理都是爸爸的學生，每兩三個月會跟爸爸聚餐，還會在身上配戴名牌，提醒爸爸記住他們。」林葉亭父親失智後由母親擔任主要照顧者，「爸爸只會對媽媽發脾氣，不讓女兒或看護協助洗澡、上廁所，甚至拒絕服藥，把藥丸吐在衛生紙上，或是藏在床底下。」面對父親的脾氣，林葉亭母親也曾經快崩潰，她說：「媽媽照顧爸爸沒有怨言，總覺得是自己的責任，只是長期下來難免會有情緒。」

為了照顧失智的父親，林葉亭家中購置追蹤器以防走失，然而農曆年前剛好家中粉刷，林爸爸趁家人不注意悄悄外出，在失蹤的11天期間，林家白天隨著警察、搜救隊科學式分析、搜山，到了晚上則依靠宗教力量尋求協助，「很多會通靈的網友私訊我，說爸爸在水裡，但是我們找過附近的河流、湖泊，包括私人土地的池塘內，雖然我們一開始有看過這個池塘，但因上頭覆蓋水草看不出是池塘便離開。沒想到最後是在這裡找到爸爸。」搜救期間也有卜卦老師告訴林葉亭：「爸爸只讓我看到，要我自己去找。我還想是不是爸爸得罪山神、好兄弟，希望他們放爸爸回家。」

最終，小年夜當天林葉亭終於找到父親，「我第一個看到爸爸，那一刻撕心裂肺，我還跪在地上跟爸爸說是女兒沒有把您照顧好，才讓您找不到回家的路。」

節目最後，林葉亭透過鏡頭向父親表達思念：「父親曾經是我們的支柱，如今他失智，我們只能盡全力陪伴他。照顧失智患者，不是期待他康復，而是要給予溫暖與陪伴。愛是循環的，爸爸曾經說我們很棒，現在輪到我們對他說：爸爸，你很棒。」