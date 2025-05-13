▲曾心梅分享曾因趕場遲到挨酸耍大牌。（圖／萬星傳播提供）



記者翁子涵／台北報導

由胡瓜、康康、歐漢聲主持的「鑽石舞台之夜」演唱會， 8月2、3日將前進台中中興大學惠蓀堂開唱，集結「三王二后」重量級卡司，包括洪榮宏、阿吉仔、翁立友、李翊君和曾心梅，回憶過往秀場經驗，金曲歌后曾心梅分享有次一個主辦單位時間往後延，影響到她後面的場次，導致她第三場沒有趕上，儘管她一直鞠躬哈腰道歉，對方還是酸言酸語損她耍大牌，除了沒有演出就沒有酬勞，日後也沒再邀請過她，形同封殺。

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▲阿吉仔秀場經驗豐富。（圖／萬星傳播提供）



台語歌王阿吉仔擁有豐富的秀場趕場經驗，他表示：「以前都是一天晚上要跑四場，唱兩家餐廳，一家各兩場。」因他行動不便，總是有個人背著他跑場，有一回時間緊迫，工作人員背著他衝過鐵路平交道跑到餐廳，「結果一到餐廳他就腳軟下去，我們兩個就都跌倒了。」

很多主持人喜歡在台上模仿阿吉仔、開他行動不便玩笑，多年來阿吉仔一點都不介意：「大家搞搞笑，給觀眾歡樂，哪有什麼好生氣，我覺得全世界最好笑的就是消遣自己讓別人快樂。」他前年以《親愛的謝謝》拿下生平第一座金曲獎，透露新專輯《一腳舊鞋》已錄好，預計七月發行：「描寫我一隻腳穿一隻鞋子的故事。」

▲翁立友以前曾是胡瓜主持的《鑽石舞台》忠實觀眾。（圖／萬星傳播提供）



金曲歌王翁立友和曾心梅都是胡瓜主持的《鑽石舞台》忠實觀眾，曾心梅聽媽媽說她小時候洗完澡，只要看到《鑽石舞台》的歌舞秀，就會跟著電視機又跳又唱靜不下來穿衣服，「媽媽只好轉去別台的廣告，我才會乖乖安靜讓大人幫我穿衣服」。翁立友則說當年週日晚上八點看《鑽石舞台》是全民運動：「是我們星期一上學，同學之間聊天討論不可少的話題。」

翁立友日前在「鑽石舞台之夜」演唱會記者會上表示，壓軸演出的3屆金曲歌王洪榮宏是他的「財神爺」，對此他解釋：「我19歲才開始學唱歌，歌唱老師強力推薦我學洪榮宏的歌曲，接觸之後才驚覺洪大哥的聲音表情美妙又有深度，從此崇拜洪大哥，也因此走上歌唱這條路，成為唱片歌星，改變了我的人生跟生活，讓我脫貧。」門票已在年代售票系統和四大超商7-ELEVEn、全家、萊爾富、OK熱賣中。

