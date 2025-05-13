《尚氣》劉思慕台裔女友背景超大咖！合作Lady Gaga　28歲就得富比世

記者田暐瑋／綜合報導

漫威超級英雄電影《尚氣》男主角劉思慕12日宣布求婚成功喜訊，未婚妻是台裔女子Allison Hsu，女方身分被起底曾被評選為音樂類菁英，Lady Gaga都曾與她合作。

▲劉思慕（Simu Liu）在巴黎向交往近3年的台裔女友Allison求婚成功。（圖／翻攝自IG）



劉思慕和未婚妻2022年底開始交往，期間不時在社群媒體分享甜蜜合照，更曾一同來台旅遊，未婚妻Allison Hsu擁有令人矚目的專業背景，畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA），現任環球旗下的Interscope Records，擔任數位行銷總監，主要負責數位行銷，女神卡卡（Lady Gaga）和怪奇比莉（Billie Eilish）等都曾和她合作。

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此外，年僅28歲的Allison曾獲《富比世》雜誌評選為「30 Under 30」音樂類菁英，成功帶領藝人社群觸及數超過2億用戶。Allison先前也在IG表示，開心可以帶男友「一起回家」，兩人和友人一同在台北旅行，限時動態還出現「超LOCAL」台北街景，兩旁都是舊公寓，其中還有出現藥局、美而美等招牌，似乎是到女友老家拜訪，也顯見當時兩人就已經是見過家人的關係。

▲劉思慕（Simu Liu）在巴黎向交往近3年的台裔女友Allison求婚成功。（圖／翻攝自IG）