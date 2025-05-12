許維芳同台泰國重量級歌手！　曝邀約內幕「演出突遇狀況」他下秒舉動超暖

記者孟育民／台北報導

來自台灣的創作女聲許維芳，近日在泰國驚喜登台演出，與泰國樂壇重量級歌手 Two Popetorn 合作合唱，引起現場觀眾熱烈回響。這場跨國音樂交流的起點，其實是一場在韓國的巧遇。許維芳回憶：「去年在韓國意外遇見Two Popetorn，我原本就是他的歌迷，才剛在Spotify上聽完他的歌就遇見本人，真的非常有緣分！」當時她分享了自己的創作與Demo給對方聆聽，沒想到Two Popetorn不僅表達喜愛，更記住了她的聲音。

▲許維芳在泰國驚喜登台 獲泰國天王Two Popetorn力邀合唱。（圖／經紀人提供）

這次在泰國的相遇，Two Popetorn主動發出邀請，希望許維芳能與他合唱代表作《Final Take》。得知這個邀請時，距離上台僅剩不到24小時，這首泰文歌曲對於許維芳而言完全陌生，不僅語言不同，還是充滿R&B風格與三連音技巧的高難度作品。

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「我其實很緊張，也很怕自己無法勝任，但我知道，錯過這次機會，我一定會後悔。」許維芳坦言，當晚她從零開始練習，甚至重新改編部分中文歌詞，將屬於自己的詮釋藏進歌曲中。

▲許維芳分享收到邀約的心情。（圖／經紀人提供）

《Final Take》講述一段愛情的最後一次嘗試。歌曲中，男生祈求重來，而女生已經心碎不堪，選擇結束。演出當天，由於臨時上場，耳返設備無法使用，舞台回音極大。令人感動的是，Two Popetorn也選擇拔掉耳機，陪著她一起完成整段演出，「他是一位這麼有名的前輩，卻這麼溫暖，願意與我分享他的舞台，真的讓我很感動。」

首次在泰國登台，台下觀眾熱情回應、呼喚許維芳的名字，讓她難以忘懷，「這次的挑戰讓我收穫很多，也更確定自己想繼續走音樂這條路。不是不害怕，而是即使害怕，仍然選擇勇敢站上舞台。」

