大S百日…賈永婕悲傷露面！曝具俊曄暴瘦「天天到金寶山」看愛妻

記者黃庠棻／台北報導

大S（徐熙媛）11日離世滿百日，恰逢遇到母親節，小S於9日發起活動，邀請圈內好友、網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓因失去愛女兒遲遲無法走出的媽媽，盡快走出來。好友賈永婕多次在社群網站上分享大S溫暖的事蹟，今（12）日她出席世界展望會活動，也露面談及對方。

▲賈永婕露面談及大S。（圖／記者黃庠棻攝）

賈永婕今（12）日低調出席「台灣世界展望會 2025飢餓三十-搶救奮力生存的孩子」啟動記者會，談到做公益，她表示「回饋社會是我的人生KPI」，因此擔任台北101董事長的她，對這次的活動不遺餘力，將會把舉辦馬拉松的百分之十五報名費捐出，總共約有五百多萬。

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▲賈永婕出席公益活動。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

記者會結束後，賈永婕也接受媒體訪問，談及好友大S離世百日，她難掩悲傷心情，先是嘆了一口氣，坦言自己沒有夢到對方，並透露S媽仍處於悲傷之中「這種悲傷只要是做媽媽的都知道」，至於有沒有傳訊息關心小S，她則表示「再給她一點時間」。

▲賈永面對大S離世相當悲傷。（圖／翻攝自賈永婕臉書）

此外，S媽在母親節當天發文曬出慶祝照片，並寫下「今年的母親節雖然令我心痛，我女婿具俊曄因爲思念熙媛日益消瘦，還有女婿Mike每次貼心的安排，我還有2個兩個孝順的女兒。」而賈永婕今（12）日也透露具俊曄「每天都到金寶山看大S，現在還處於傷痛期」。

▲賈永婕露面談及大S。（圖／記者黃庠棻攝）