蔡徐坤墮胎風波沉寂2年復出試水溫　又遭咬「造謠」涉誹謗！

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星蔡徐坤2023年前被狗仔爆料一夜情，媽媽要求圈外女性C女墮胎，他為此發聲道歉，沉寂兩年後，他最近頻頻為復出試水溫，不過卻被另一名W女指控散布不實消息，誘導輿論攻擊她。根據法院判決，W女因捏造蔡徐坤「與未成年發生關係」等不實消息，被判侵權，需公開道歉並賠償。

▲蔡徐坤遭指控帶風向霸凌。（圖／翻攝自蔡徐坤微博）

法院判決後，W女稱已履行義務，包括多次提交道歉信及支付賠償金，但蔡徐坤方未按約定發佈澄清聲明，反而將她標「老賴」（欠錢不還者），導致她遭受持續的網路暴力。對此，W女已委託律師追究蔡徐坤方涉嫌誹謗的法律責任。

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▲Ｗ女發聲明控蔡徐坤方誹謗。（圖／翻攝自微博）

蔡徐坤工作室此前於4月26日發表聲明，控W女未完全履行法院判決義務，且在敗訴後仍發布不實內容，所以申請強制執行，後來指出W女的賠償直至5月6日才付，工作室已將該款項全額捐贈公益。此外，雙方對道歉信的內容存在意見分歧，W女表示道歉信內容已經法院審核，但蔡徐坤方要求按照特定模板修改，未達成一致，而法院判決書則未要求道歉信公開。

對於雙方爭議，W女引用法律條文，質疑蔡徐坤方在強制執行的申請未被法院受理的情況下，發表誤導性聲明，進一步帶起輿論風向。