泰勒絲衰捲《到我們為止》官司！遭要求出庭　火大發聲明開轟

記者劉宛欣／綜合報導

電影《到我們為止》性騷擾風波，起因為女主角布蕾克萊芙莉與導演兼男主角賈斯汀巴爾多尼幕後失和，在去年12月控告性騷擾，現在輪到導演反告布蕾克與老公萊恩雷諾斯毀謗。泰勒絲無辜捲入這場訴訟風波，被法院傳喚作為證人，不滿地發表了聲明。

▲布蕾克萊芙莉（Blake Lively）控告《到我們為止》男主角兼導演賈斯汀巴爾多尼（Justin Baldoni）性騷擾。（圖／達志影像、索尼提供）

根據外媒報導，導演賈斯汀巴爾多尼不僅否認布蕾克萊芙莉的性騷擾指控，還反控她與丈夫萊恩雷諾斯惡意誹謗，更聲稱兩人曾強行要求將泰勒絲牽扯進劇組製作，甚至連劇本內容都受到布蕾克萊芙莉的影響。賈斯汀巴爾多尼更指控布蕾克萊芙莉邀請泰勒絲到家中會面，意圖以此施壓，並強調：「布蕾克說她是因為泰勒絲的壓力，才被迫修改劇本。」

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▲泰勒絲無奈捲入官司。（圖／路透）

面對這些指控，泰勒絲方面火速發聲明澄清，斬釘截鐵否認參與電影製作任何環節，表示自己「從未參與《到我們為止》的製作、導演或選角」，唯一的牽連僅是她答應授權歌曲〈My Tears Ricochet〉為電影配樂。對於賈斯汀巴爾多尼害她捲入訴訟風波，她怒斥對方「利用明星的名氣來吸引媒體注意」，不滿被拖下水。

同樣參與該片演出的女演員伊莎貝拉費雷爾（Isabela Ferrer）則曾在受訪時表示震驚：「聽說泰勒絲也有參與試鏡，我很震驚。」但此說法目前並未獲得泰勒絲證實，至於她是否會出庭作證，目前仍未確定。