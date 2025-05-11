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黃志瑋暗戀劉詩詩失敗「由愛生恨暗算」　演反派太壞…私訊被罵翻

記者黃庠棻／台北報導

陸劇女神劉詩詩與張雲龍主演的古裝仙俠劇《淮水竹亭》自開播以來熱度不斷攀升，穩坐愛奇藝站內熱播榜冠軍，隨著劇情推進，劉詩詩飾演的女主角失憶，張雲龍則化為白髮蛇妖，虐戀氛圍漸濃，卻也讓兩人之間的情感更加深厚。

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

不少劇迷擔心之後的劇情走向會更加揪心，對此張雲龍幽默安撫劇迷要大家放心吃糖，吃完再哭，並稱這部戲有高甜也有淚點，劇情反差大，追劇就像是在搭雲霄飛車般特別刺激。

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

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▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《淮水竹亭》描述在人妖勢不兩立的局勢下，兩大家族東方家和王權家的掌舵人「東方淮竹」（劉詩詩飾）、「王權弘業」（張雲龍飾）共同努力安定局勢，在抵禦黑狐、重振「一氣盟」的過程中，兩人的感情逐漸加深。

▲劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劉詩詩飾演的東方淮竹為了守護和平而奔走，但劇中她被林柏叡飾演的黃泉族大妖擄走後，記憶遭封存並注入黑狐妖力，化身碧落城左護法，性格從清冷溫婉轉為邪魅張揚，整個過程成為劇集高光。「我是萬千怨念凝結而成的壞種」、「恨我吧！你們的恨意是我最好的食物」等台詞更是把戲劇張力拉滿，讓觀眾紛紛留言笑稱「東方壞竹好帶感，魅力爆棚」。

▲劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲劉詩詩在《淮水竹亭》飾演東方淮竹。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

雖然劇中劉詩詩與張雲龍感情波折不斷，戲外卻是笑聲連連，劉詩詩說「我們劇組很多人都在我笑點上，而且雲龍本身就很逗。」一場本該劉詩詩狠狠刺向張雲龍的虐心戲，正式拍攝時她卻失準刺歪，張雲龍見狀大喊｢扎我胳肢窩了」，當場變搞笑短劇，令劉詩詩噴笑。

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外一場張雲龍努力想喚醒劉詩詩記憶的深情場面，劉詩詩說出「你長得倒是挺合我意，可惜腦子不好使。」台詞後自己先笑場NG，張雲龍立刻吐槽「怎麼了？因為說出真心話所以笑出來嗎？我懷疑妳摻雜了私人情緒！」拍攝現場歡樂不斷。

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

張雲龍在《淮水竹亭》裡是熱血又沉著的面具團首領，他為了潛入禦妖國，不惜吞下妖丹變白髮蛇妖，加上戰損造型相當吸睛，身高185公分的他刻意節食，為戲減重至70公斤上下，他說「仙俠劇就是需要飄逸好看一點，我的白髮造型也經多次調整，大家都覺得比預想得要好很多。」

▲張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

劇中，張雲龍妖性發作後，變得特別怕冷，劉詩詩便用自己體內的東方靈血溫暖他，兩人整晚互相依偎，陪伴著彼此，張雲龍對她的愛也日益深厚，先是大秀土味情話「即使我的心碎了，那每一片也都屬於妳的」，並在沙漠星空下獻上浪漫一吻，劇情甜虐交織。

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲張雲龍在《淮水竹亭》虐戀劉詩詩。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另外，為了呈現精彩打戲，張雲龍提前練習武打，但看見劉詩詩的表現後直呼自嘆不如「詩詩動作戲太厲害了，轉圈又穩又優雅，我還跟她學轉笛子，結果玩壞好幾把。」得知網友盛讚他憑白髮蛇妖造型殺進古偶男神行列，張雲龍笑說「這賽道太擁擠，我還是走沒人走的路好了。」拍攝《淮水竹亭》近半年，他與劇組感情如家人，殺青時依依不捨，更親自花一年多時間創作歌曲〈竹夜〉，為這段旅程留下紀念。

▲張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲張雲龍在《淮水竹亭》飾演王權弘業。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

《淮水竹亭》中，除了台灣演員林柏叡扮演的黃泉族天妖「九惑」搶眼外，黃志瑋飾演的陰險反派「金人鳳」也是劇情重要推手，他作為神火山莊大弟子，因愛慕東方淮竹未果而心生執念，並試圖暗算對方，他在劇中的複雜性格與情感轉變引發熱議。

▲黃志瑋在《淮水竹亭》中，飾演大反派「金人鳳」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

▲黃志瑋在《淮水竹亭》飾演大反派「金人鳳」。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

黃志瑋近日在直播中表示，《淮水竹亭》在亞洲多地都迴響熱烈，讓他相當開心，對於金人鳳一角，他認為要演反派就是要把他的壞給演出來，即便有觀眾因太入戲而私訊謾罵他，他也毫不在意，不過他還是呼籲觀眾要理性看劇，把焦點放在劇情上。話題熱度持續升溫的《淮水竹亭》正在愛奇藝國際站熱播中。

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淮水竹亭, 劉詩詩, 張雲龍, 黃志瑋

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