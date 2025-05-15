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小孟老師／5月15日星座運勢　雙魚座愛情如火又加薪

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：天助自助人助
感情：遇到心動對象
財運：特殊財運管道
水瓶幸運色：梅紅色
貴人：天秤
小人：雙魚

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雙子座

工作：事業大有助益
感情：美麗意外邂逅
財運：財神爺來眷顧
雙子幸運色：粉藍色
貴人：水瓶
小人：天蠍

天秤座

工作：有默契有效率
感情：表達關心之情
財運：財富回收增多
天秤幸運色：優品紫紅色
貴人：金牛
小人：魔羯

【土象星座】

魔羯座

工作：得到眾人賞識
感情：快樂談情說愛
財運：銷售保險賺傭
魔羯幸運色：珊瑚紅色
貴人：獅子
小人：牡羊

金牛座

工作：調好人際關係
感情：相互信任依賴
財運：投資目標增加
金牛幸運色：玫瑰褐色
貴人：雙子
小人：處女

處女座

工作：尊重職場前輩
感情：相互信任依賴
財運：賺取小額買賣
處女幸運色：芥末黃色
貴人：射手
小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：和善有吸引力
感情：主動負擔家事
財運：賣方大賺一筆
巨蟹幸運色：灰藍色
貴人：射手
小人：天秤

天蠍座

工作：感恩帶來好運
感情：適時表達關心
財運：錢財有好發展
天蠍幸運色：淺粉紅色
貴人：巨蟹
小人：雙子

雙魚座

工作：艱苦奮鬥成就
感情：愛情猛烈如火
財運：公司為你加薪
雙魚幸運色：栗色
貴人：處女
小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：事業意外升遷
感情：懂得討人歡喜
財運：平穩持續賺錢
牡羊幸運色：礦紫色
貴人：天蠍
小人：射手

獅子座

工作：團隊合作愉快
感情：充滿愛與關懷
財運：基金賺被動財
獅子幸運色：月黃色
貴人：魔羯
小人：巨蟹

射手座

工作：事業企圖心旺
感情：互相支持鼓勵
財運：額外賺錢機會
射手幸運色：纈草紫色
貴人：牡羊
小人：魔羯

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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