小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

記者王靖淳/綜合報導

女星大S(徐熙媛)今年2月初病逝日本,離世即將滿百日,昨(9)日小S發起活動,邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念,期盼讓媽媽悲傷能越來越小,平靜越來越大。為此,被不少人認為長相神似大S的外甥女Lily,稍早也透過IG發文曬出多張近照,用英文寫下真實心境,貼文曝光後,讓不少網友為之鼻酸。

▲Lily發文曬出近照。(圖/翻攝自Instagram/lilyhsuuuu)

Lily在IG發布九張近照,畫面中她留著一頭黑中分長髮,身穿細肩帶上衣隨意擺拍,除了對鏡頭做出無辜表情,同時也不忘露出招牌甜笑。她在文中用英文寫下「You’ll always be next to me(你永遠在我身邊)」等內容,雖然沒有指名道姓,但貼文及照片曝光後不久,立刻吸引網友朝聖留言,同時也紛紛表示「好像大S」、「好美,有姨媽的神韻」、「在你身上看到珊珊姨媽的影子。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲網友認為Lily近照神似大S。(圖/翻攝自Instagram/lilyhsuuuu)

事實上,自9日開始,不少演藝圈好友紛紛透過社群發文追悼大S,包括賈永婕、吳佩慈、羅志祥、青峰、王柏傑、派翠克、黑人陳建州、楊丞琳、蔡康永等人都表達思念之情。為此,小S今(10)日也親自發聲感謝各界:「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事,還給徐媽媽好多祝福!真的非常感謝。」

▲Lily發文內容讓網友鼻酸。(圖/翻攝自Instagram/lilyhsuuuu)