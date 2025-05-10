小S二女兒Lily發聲「妳永遠在我身邊」　近照曝光惹鼻酸

記者王靖淳／綜合報導

女星大S（徐熙媛）今年2月初病逝日本，離世即將滿百日，昨（9）日小S發起活動，邀請圈內好友及網友們一起寫下對大S的思念，期盼讓媽媽悲傷能越來越小，平靜越來越大。為此，被不少人認為長相神似大S的外甥女Lily，稍早也透過IG發文曬出多張近照，用英文寫下真實心境，貼文曝光後，讓不少網友為之鼻酸。

▲Lily發文曬出近照。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

Lily在IG發布九張近照，畫面中她留著一頭黑中分長髮，身穿細肩帶上衣隨意擺拍，除了對鏡頭做出無辜表情，同時也不忘露出招牌甜笑。她在文中用英文寫下「You’ll always be next to me（你永遠在我身邊）」等內容，雖然沒有指名道姓，但貼文及照片曝光後不久，立刻吸引網友朝聖留言，同時也紛紛表示「好像大S」、「好美，有姨媽的神韻」、「在你身上看到珊珊姨媽的影子。」

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▲網友認為Lily近照神似大S。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）

事實上，自9日開始，不少演藝圈好友紛紛透過社群發文追悼大S，包括賈永婕、吳佩慈、羅志祥、青峰、王柏傑、派翠克、黑人陳建州、楊丞琳、蔡康永等人都表達思念之情。為此，小S今（10）日也親自發聲感謝各界：「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝。」

▲Lily發文內容讓網友鼻酸。（圖／翻攝自Instagram／lilyhsuuuu）