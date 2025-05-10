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看膩不倫殺老公日劇！《宛如粼光夫婦日和》純愛爆紅…1設定陸網抵制

記者陳芊秀／綜合報導

日本娛樂圈爆發不倫醜聞引發社會議論，同時串流平台也掀起一種特殊現象，只要題材涉及不倫、殺老公的日劇，網路播放成績效果奇佳。不過春季日劇有一部作品《宛如粼光夫婦日和》題材完全相反，描述海軍軍官與妻子先婚後愛的故事，重點在「純愛心動」，意外在串流平台爆紅。

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲日本串流平台掀起不倫、殺老公日劇熱潮，但是春季新劇《宛如粼光夫婦日和》卻完全相反，先婚後愛題材引發追劇熱。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊女性》報導，根據網路平台「note」發表4月期電視劇話題排行，第一名是多部未華子主演的《對岸的家事》，第二名是櫻井由紀主演的《幸福就是吃了睡等》、第三名是今田美櫻主演的NHK晨間劇《紅豆麵包》，前3名作品都屬於暖心題材。其中被日媒封為本季最大黑馬的是芳根京子主演的《宛如粼光夫婦日和》。

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《宛如粼光夫婦日和》以昭和11年（西元1936年）為時代背景，描述從未見過面的兩人成為夫妻的新婚生活，屬於昭和風格的愛情喜劇。芳根京子飾演天然呆妻子，本田響矢飾演高冷海軍丈夫。有體育報記者透露，雖然本田響矢過去常在深夜劇時段擔任主角，這次是首度在黃金時段演重要角色，由於知名度不高，播出前幾乎沒有話題討論，但是隨著劇集播出後，他的演技吸引越來越多觀眾。

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲《宛如粼光夫婦日和》由芳根京子（左）主演，搭檔男星本田響矢，描述兩個素不相識的男女零交往就結婚，展開新婚夫妻的日常。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲本田響矢演深夜劇打開知名度，這次首度在黃金時段演重要角色。（圖／翻攝自X）

日網熱情狂推「這是本季最好看的電視劇。社會上充斥著不倫、劈腿等炎上話題，應該要好好學學這部戲的純潔」、「在充滿不倫、殺人、事故等令人不快的新聞之中，這部劇讓我感到溫馨和溫暖」、「陷入泥沼糾葛的不倫劇已經看膩了，現在我只想追求這種純粹的心動」。電視雜誌編輯指出，《宛如粼光夫婦日和》在免費串流Tver的訂閱人數激增，前兩集時約50萬人，第三集剛播畢突然飆漲至67.6萬人，且第三集播出時，X的流行趨勢衝上世界第一。

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲《宛如粼光夫婦日和》男女主角婚後日漸親近，曖昧互動甜翻觀眾，日媒封本季最大黑馬。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲《宛如粼光夫婦日和》在串流平台Tver的喜愛訂閱數激增至67萬人。（圖／翻攝自X）

雖然先婚後愛的甜劇魅力大，《宛如粼光夫婦日和》播出後，在陸網卻出現部分網友表態「抵制」。由於該劇故事年代在1936年，這段時期正是中國抗日戰爭，男主角海軍軍官的設定，部分網友直言看不下去。日網也開始憂心劇情要提及戰爭，「真的要上戰場了嗎？」、「時代果然要進入那個階段了……」、「了解歷史後，真的會覺得更加難受」、「現在才第三集耶？希望幸福的時光能持續久一點。」

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲《宛如粼光夫婦日和》時代設定，引發陸網部分網友表態抵制。（圖／翻攝自微博、Bilibili）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲▼日劇《宛如粼光夫婦日和》純愛梗爆紅。（圖／翻攝自X）

▲日網憂心《夫婦日和》難免會提及戰爭。（圖／翻攝自X）

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