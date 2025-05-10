李唯楓拍過陸劇！演《宸汐緣》戲份遭刪親揭內幕：導演把我保下來

▲暌違11年，李唯楓推出單曲〈幸福蹺蹺板〉。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

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李唯楓相隔11年回歸歌手身分，推出單曲〈幸福蹺蹺板〉，他前幾年至大陸發展，對他來說那段時間雖然很低潮，不過也算是踏出舒適圈，看看外面不同的世界。李唯楓也曾與金馬影帝張震及倪妮合作陸劇《宸汐緣》，但他透露因為自己演出的角色人設太出彩，被刪了不少戲份，讓他十分無奈。

由於當年李唯楓和舊東家在打官司，只好到大陸發展，他坦言落差感很大，「在那邊你是百分之百的純新人，要自己去跑組試鏡，我試了幾百個劇組，錄取率大概百分之五，還有拍了沒播的。」而《宸汐緣》是唯一一部李唯楓拍了之後有播出的劇，他說當初面試完後兩個月沒有後續，讓他以為再度落空，沒想到突然接到通知要進組，接著又等了一個半月，「接到電話說資方要把我換成他們想要的人，但導演把我保下來。」

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▲李唯楓曾演出陸劇《宸汐緣》。（圖／翻攝自李唯楓微博）

雖然成功取得角色，但原本4個月的拍攝變成只剩近2個月，「這個角色很好，非常出彩，容易被人記住，但有一點太搶戲了所以被刪掉。」問及心裡會不會覺得不平衡？他說：「我習慣了，在那邊就是這樣，演戲好歌聲好不如家世好。」不過這部劇播出後沒有大爆紅，主要原因就是與王一博與肖戰主演的《陳情令》打對台，由於《陳情令》是火紅的BL小說改編，劇中兩位男主角就連李唯楓都說畫面看起來非常養眼。

▲由於角色設定太出彩，李唯楓被刪掉不少戲份。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

▲雖然李唯楓好不容易有演出機會，但因強碰《陳情令》關注度不高。（圖／侯世駿攝）

至於會不會也想挑戰看看BL劇？李唯楓透露他其實已經推掉了3部劇的邀約，「我很喜歡我的同性朋友，但本身無法接受男性賀爾蒙太靠近！」他很佩服BL劇演員們能在宣傳時這麼投入，自嘲可能不是個好演員，可能需要做心理建設才能做到這一步，笑說：「我沒辦法做到這麼深度先不要，但以後說不定可以，遇到對的劇本可能會轉念。」

▲目前李唯楓認為自己還沒準備好演出BL劇。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

回想當時在大陸時的經濟狀況，李唯楓表示真的很辛苦，「借錢、賣東西，首飾該賣的都當掉，能變現就變現。」並說一度想要回台灣賣車，但最後還是決定拚拚看，「因為做到一半，不想放棄，回來放不下面子，還沒到結束的時候。」他也說大陸流傳一句話「北京這個地方待5年，就會給你回饋」，並解釋：「因為5年剛好可以累積人脈，當累積到一定程度後，大家有機會就會想到你。」

▲在大陸發展時，李唯楓一度想回台灣賣車。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

可惜的是李唯楓沒有在北京待滿5年，而是在4年半時就回台灣，剛好又碰到疫情，讓他無法再飛回去，當時他待在朋友，生活瞬間慢了下來，讓他有很多時間思考未來，「原本的概念是我在哪，家就在哪，但經歷這一切，很想回到熟悉的地方，有好朋友在身旁，一個念頭我不走了，決定回來。」留在台灣他也有意外的收穫，成為《小姐不熙娣》的常駐班底，從歌手變成演員，再變回通告藝人，他不覺得心境很難轉換，「去那邊就是好玩，帶歡樂給大家，要保持玩的心態。」

▲雖然在大陸闖蕩一段時間，最後李唯楓還是想回到熟悉的台灣。（圖／侯世駿攝／CTWANT提供）

在錄《小姐不熙娣》時，李唯楓因不小心噴鼻涕而爆紅，雖然更多人關注到他，但也引來酸民攻擊，不過他從不看網路評論也不會在意，提到以前在節目玩狼人殺時被網友罵爆，「祖宗18代都被罵，連朋友看了都走心，叫我不要看會崩潰，但不管你做什麼、做得再好，一定還是會有人討厭你，要做這個行業就不要在乎這些事情。」並笑說在這個年代，不管是好新聞還是壞新聞，只要有新聞就是好事，因為代表有新聞價值。

▲李唯楓成為《小姐不熙娣》常駐班底，面對不好聽的網路留言完全不會走心。（圖／翻攝自李唯楓IG）



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