ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

記者蔡琛儀／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）今年2月初不幸病逝於日本，隔月完成下葬，消息震驚演藝圈與各界好友，至今未滿百日，親人仍深陷喪親之痛，徐媽媽更傳出因悲傷過度病倒送醫，讓人心疼，隨著母親節即將到來，也是徐媽媽首度面對沒有愛女大S的母親節，小S（徐熙娣）堅強面對親姊驟逝的打擊，先前也發聲強調會照顧好媽媽，盡力守護家人。

▲▼大小S、雅維茉芮 。（圖／翻攝IG）

▲原民歌后雅維茉芮是大小S的表妹。（圖／翻攝IG）

而大小S表妹、原民金曲歌后雅維茉芮也在社群發文悼念，娓娓道來與大S從小相處的溫馨點滴。她提到國小時期常穿著姊姊們留下來的衣服，還記得有一套紅色蘇格蘭西裝裙最為珍貴，「那是婷（小S）的還是珊（大S）的我也不確定。」每次姑姑（徐媽媽）遞上這些衣服時，總會說：「這些都是姊姊很喜歡的衣服。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她更分享曾在高中時參加選美比賽，臨時向徐媽媽求救沒有泳裝，沒想到徐媽媽直接請來造型師，甚至拿出小S的高領泳裝贊助，雖然保守，卻因她身高太高意外變成「高衩泳裝」，回憶起來仍覺得趣味十足，「結果還入圍前10名」，語氣中盡是懷念的笑意與對姊姊們的感謝。

回憶姊妹聚會的時候，雅維茉芮說：「珊姊，你們都是大明星好難得可以聚在一起吃飯⋯。」大S立刻回：「阿ㄍㄨㄣ，我們是姊妹呀！只要大家有時間！妳願意邀請我去妳家，姊姊也一定會去的呀！」但她表示真的是想也不敢想，「畢竟我家亂七八糟還一堆貓。」

「從小到大，我最常聽到珊珊說的話，就是柔和地笑著稱讚什麼什麼好美…像仙女一樣。」雅維茉芮動情寫下對大S的回憶，說大S總是真誠稱讚別人，眼裡只有善與愛，「好像什麼醜陋污穢的事情都不曾進入她的心靈。」她感性表示，是大S讓她學會觀察與欣賞不同個體的美，「最善良最純真的，是妳。」

分享給朋友：

追蹤我們：

【強制逮捕】警察大半夜逮到2隻逃家小狗 太可愛了～

推薦閱讀

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛

派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！

派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

大S離世將滿百日「徐媽媽傳病倒」　吳青峰發聲了…6字暖心喊話小S

小甜甜「求復合舊愛」千字文曝光！　前夫宋晉賢13字回應了

楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去

大S離世快滿百日！　小S勇敢發聲「接下來我真的得振作起來了」

陸「一線氣質女星」爆與已婚富商有私生子！　3人遭點名衝熱搜

眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」

大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？

大S低潮期暖心送「安慰擁抱」　王柏傑公開生前對話憶：我永遠的女神姊姊

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小S, 大S, 雅維茉芮

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 眾星突紀念大S原因曝光！　小S親自發起「希望減輕媽媽悲傷」
  2. 大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心
  3. 王家梁曬大尺度「全裸肌肉照」！　網嚇壞：這可以免費看的嗎？
  4. 楊丞琳寫到哭！　追憶大S暖舉…喊話小S：把熙媛的好和愛延續下去
  5. 吳佩慈揭大S生前暖舉「不讓我買單」　淚憶閨密情：失去她好心痛
  6. 女影迷激動告白：我愛你！　阿湯哥「寵粉回應超暖」惹哭她
  7. 嘻小瓜吃飯被招待挨酸「又不是多紅」　心寒：原來小咖不配
  8. 大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」
  9. 派翠克「11年前跨年巧遇大S」　 素顏竟答應合照：我真幸運！
  10. 大S離世將滿百日　羅志祥不捨懷念：謝謝妳在我需要時替我撐腰

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366