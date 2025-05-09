大S驟逝近百日！　歌后表妹發聲：醜陋污穢的事情都不曾進入她的心

記者蔡琛儀／綜合報導

藝人大S（徐熙媛）今年2月初不幸病逝於日本，隔月完成下葬，消息震驚演藝圈與各界好友，至今未滿百日，親人仍深陷喪親之痛，徐媽媽更傳出因悲傷過度病倒送醫，讓人心疼，隨著母親節即將到來，也是徐媽媽首度面對沒有愛女大S的母親節，小S（徐熙娣）堅強面對親姊驟逝的打擊，先前也發聲強調會照顧好媽媽，盡力守護家人。

▲原民歌后雅維茉芮是大小S的表妹。（圖／翻攝IG）

而大小S表妹、原民金曲歌后雅維茉芮也在社群發文悼念，娓娓道來與大S從小相處的溫馨點滴。她提到國小時期常穿著姊姊們留下來的衣服，還記得有一套紅色蘇格蘭西裝裙最為珍貴，「那是婷（小S）的還是珊（大S）的我也不確定。」每次姑姑（徐媽媽）遞上這些衣服時，總會說：「這些都是姊姊很喜歡的衣服。」

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她更分享曾在高中時參加選美比賽，臨時向徐媽媽求救沒有泳裝，沒想到徐媽媽直接請來造型師，甚至拿出小S的高領泳裝贊助，雖然保守，卻因她身高太高意外變成「高衩泳裝」，回憶起來仍覺得趣味十足，「結果還入圍前10名」，語氣中盡是懷念的笑意與對姊姊們的感謝。

回憶姊妹聚會的時候，雅維茉芮說：「珊姊，你們都是大明星好難得可以聚在一起吃飯⋯。」大S立刻回：「阿ㄍㄨㄣ，我們是姊妹呀！只要大家有時間！妳願意邀請我去妳家，姊姊也一定會去的呀！」但她表示真的是想也不敢想，「畢竟我家亂七八糟還一堆貓。」

「從小到大，我最常聽到珊珊說的話，就是柔和地笑著稱讚什麼什麼好美…像仙女一樣。」雅維茉芮動情寫下對大S的回憶，說大S總是真誠稱讚別人，眼裡只有善與愛，「好像什麼醜陋污穢的事情都不曾進入她的心靈。」她感性表示，是大S讓她學會觀察與欣賞不同個體的美，「最善良最純真的，是妳。」