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女影迷激動告白：我愛你！　阿湯哥「寵粉回應超暖」惹哭她

記者劉宛欣／綜合報導

好萊塢動作片《不可能的任務：最終清算》（Mission: Impossible – The Final Reckoning）即將上映，湯姆克魯斯（阿湯哥）自1996年主演該系列以來，已走過29個年頭，終於迎來期盼已久的最終章。日前，湯姆克魯斯率領團隊，一同前往日本展開宣傳，吸引大批影迷到場應援，現場人潮洶湧、場面震撼。

▲阿湯哥與粉絲的暖心互動引起討論。（圖／翻攝自《不可能的任務》官方IG）

▲阿湯哥主演的《不可能的任務：最終清算》即將上映。（圖／翻攝自《不可能的任務》官方IG）

《不可能的任務》日前釋出一段首映會紅毯影片，影片中一名日本女影迷與湯姆克魯斯的近距離互動，當時湯姆克魯斯正在與粉絲握手簽名，該影迷過於激動忍不住落淚，告白：「謝謝！我愛你！」沒想到湯姆克魯斯當場甜回：「我也愛妳！」這一幕讓女影迷當場淚崩，旁邊的觀眾們既羨慕又替她開心，湯姆克魯斯在詢問對方名字後，還特地上前握手表示「很高興見到妳，這是我的榮幸」，展現出滿滿的紳士風範。

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▲阿湯哥與粉絲的暖心互動引起討論。（圖／翻攝自《不可能的任務》官方IG）

▲阿湯哥與粉絲的暖心互動引起討論。（圖／翻攝自《不可能的任務》官方IG）

湯姆克魯斯在《不可能的任務》系列中一再挑戰高難度特技，無論是親自上陣跑酷、飛車，還是高空跳傘，都展現出驚人毅力與敬業精神。而在戲外，他的親和力同樣令人稱道，除了日本以外，團隊也到首爾進行宣傳，所到之處無不掀起追星風潮。

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關鍵字

湯姆克魯斯, Tom Cruise, 不可能的任務：最終清算, 不可能的任務

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