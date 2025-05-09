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大S生前善舉曝光！低調助獨居盲翁　臨終掛念「熙媛常送飯給我」

記者劉宛欣／綜合報導

大S（徐熙媛）2月初在日本離世，隨著母親節將至，大S離世也將屆百日，徐媽媽迎來的第一個沒有大S陪伴的母親節。面對這段艱難時光，不只小S堅強表態會好好照顧母親，連一眾好友如蔡康永、青峰、賈永婕等人，也接連發文表達對大S的懷念。稍早，黑人陳建州也在社群平台寫下感人長文，分享大S生前最令他難忘的善舉。

▲大S離世近百日，黑人發文吐露思念。（圖／翻攝自大S、黑人IG）

▲大S離世近百日，黑人發文吐露思念。（圖／翻攝自大S、黑人IG）

黑人感嘆大S從小便展現出對弱勢者的細膩關懷，身邊的好友都深受影響，他學生時期常和大S一起騎著機車，載著便當與保暖衣物，送給獨居長輩們，特別是其中一位「瞎爺爺」，因雙目失明、行動不便而格外需要照顧。黑人感嘆道，大S的關懷並非做做樣子，而是「發自內心的稀有情感」，每當有空，她總是主動送飯菜過去，並說：「這是我能做的最小的事。」

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讓黑人最難忘的，是最後一次探訪瞎爺爺，他回憶當天帶著飯菜，卻得知老人家已經離世，社工還轉述了老人家臨終前對大S的感謝，「特別提到有一位叫熙媛的女孩，常常送飯菜給他吃」，來不及道別，希望社工能幫他轉達謝意，一席話讓兩人當場淚流不止。

▲大S離世近百日，黑人發文吐露思念。（圖／翻攝自大S、黑人IG）

▲黑人發文。（圖／翻攝自黑人IG）

黑人認為大S不只是螢光幕前的耀眼明星，更散發著正面能量，帶給社會影響力，這份精神影響著身邊每個人，「讓我們每個人都想要做得更好，心存善念。」母親節即將到來，黑人也向徐媽媽喊話，「雖然大S已經離開了我們，但她的精神始終陪伴著我們。我們會代替珊珊，照顧徐媽媽！同時也想對徐媽媽說一聲『謝謝』，感謝她生下如此特別的女兒。」

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