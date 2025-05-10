「性感女神」席德妮史威尼滿身血回家　《回聲谷》茱莉安摩爾為女藏屍

記者蕭采薇／台北報導

驚悚鉅作《回聲谷》（Echo Valley）最新預告中，奧斯卡影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）與新世代性感女神《高校十八禁》席德妮史威尼（Sydney Sweeney）首度攜手合作，詮釋一對母女檔。茱莉安摩爾將為保護至愛之人賭上一切，不惜鋌而走險，掩埋席德妮史威尼最黑暗的秘密。

▲《回聲谷》席德妮史威尼滿身血走回家。（圖／Apple TV+提供）



驚悚電影《回聲谷》（Echo Valley）光是預告釋出就令人屏息以待、坐立難安，故事背景設定於賓州南部一處農場，茱莉安摩爾所飾演的凱特曾歷經創傷，試圖與席德妮史威尼所飾演的女兒克萊兒修復關係。

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當克萊兒情緒崩潰、渾身沾滿他人鮮血地出現在凱特家門前，情勢驟然變得更加危險。當凱特逐步拼湊出事件背後的震撼真相，她也深刻體會到，母親究竟能為了保護孩子做到什麼地步。

▲《回聲谷》茱莉安摩爾幫愛女藏屍。（圖／Apple TV+提供）

《回聲谷》（Echo Valley）由英國電影學院獎得主、《異遇》導演麥可皮爾斯（Michael Pearce）與艾美獎提名編劇《東城奇案》布萊德英格斯比（Brad Ingelsby）攜手打造，講述一段關於母愛、犧牲與求生的深刻驚悚之作。《回聲谷》（Echo Valley）將於6月13日於Apple TV+全球首播。