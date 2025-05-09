快訊／「最暖大叔」元斌發聲了！　根本沒見過爆料者：哀悼金賽綸而去靈堂

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男神元斌息影多年，日前唯一現蹤的場合就是金賽綸告別式，他罕見再度現身，引起圈內熱議。只是近來他被無端扯入金賽綸爆料者的風波，爆料者妻點名元斌，並表示「那位低調地來到這裡，給予我們家人很大的安慰」，對此，他透過經紀公司回應：「為了哀悼已逝故人而去靈堂，除此之外沒有任何關聯。」正式切割。

▲元斌過去相當疼愛金賽綸，卻被謠傳成給予很多幫助。（圖／視覺中國CFP）



爆料者日前遭襲9刀，他認為是金秀賢買兇滅證，爆料者的妻子也出面作證，只是在眾多內幕之中，A妻突然突兀地提到演員元斌，「起初不知道元斌是誰，不知道是不是在韓國很有名，但是看到您做的事情就知道了，他安靜地來到，表達了尊敬之情，他的人性之美超越我們所想像，真的很感謝。」

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這段話很快在韓網瘋傳，認為元斌給予了金賽綸家人實質的幫助，甚至有人認為元斌選邊站，使得謠言一發不可收拾。元斌方面9日正式出面駁斥，並表示「完全不知道為何爆料者的妻子要謝謝元斌，為了哀悼已逝故人而去靈堂，除此之外沒有任何關聯。」據傳元斌給了金賽綸家屬鉅額奠儀，公司否認：「就是一般的金額。」

▲金賽綸2月離世。（圖／翻攝金賽綸Instagram）



且元斌根本沒見過爆料者A的妻子，「他純粹是盼望像金賽綸般一樣年輕又有才能的演員，卻如此結束自己的生命，希望事件不要重演。」因此親自前往告別式致意，公司保護藝人表示：「不希望元斌老是被拖往奇怪的方向牽扯進去。」鄭重否認網路上一切相關謠言。