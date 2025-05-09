炎亞綸被網友批跟黃子佼相同　反擊「我很清楚自己怎麼樣的人」

記者葉文正／台北報導

藝人炎亞綸今天出席NOSE WAY代言活動，並提到現在有有枕頭、香水跟保養品等代言商品，並坦言從沒有去想代言這些工作是否能夠回來，認為有被需要就付出自己一切，但他也被問到，有網友批評他跟黃子佼沒兩樣，他則大氣表示：「我很清楚自己怎麼樣的人。」

▲炎亞綸出席品牌香水發表會。（圖／記者林敬旻攝）



炎亞綸坦承，房貸部份仍是有壓力的，但一直以來都有理財，包括台積電等有投資，「幸好身邊有一群作交易的朋友，也有副業，這兩年把副業作的蠻好，年初才剛買工廠跟生產線，是烘焙的工廠，跟好友集資花了九位數(上億元)買工廠，美金也都買很多，所以對於投資很有心得。

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▲炎亞綸坦然面對一切的好評或負評。（圖／記者林敬旻攝）

他也認為，股票的波動，心理因素占很大比重，「股票跌停又漲停，是因為恐慌造成，但我沒有加買，我有鋼鐵的心志。」而他七月份將參與薩泰爾的《炎上》演出，也透露會友有腳本，也慶幸：「幸好我深不見底，心情是忐忑到四月底才剛跟製作人深談40分鐘，過程有哭有笑，也不怕有人說地獄梗，我要放開，別人講什麼沒什麼好不能接受。」

▲汪東城最近被說面容改變不少。（圖／翻攝汪東城IG）

他被問到，之前炎上王世堅跟博恩有翻臉，「會不會那也是一種表演，我也看過乃哥的那次，不怕器官被講，因怕他們被侷限太多，變得很做作，過與不及都有扣分的地方，不希望被太保護或是優待。」

現場有媒體問他，「有人把你跟黃子佼比擬」，炎亞綸認為這是沒有答案，「我覺得我很清楚自己是什麼樣的人，這樣就夠了，世界上要面對的人很多，要理解自己最重要。被炎上不擔心，比較擔心沒看到媒體。當然也曾想過能不能復出這件事。」

而炎亞綸過去「飛輪海」隊友汪東城近期被說臉部進化太多，被說是蛇精男。他也表示：「他開心就好，每個人都有自己喜歡的樣子，有看到新聞，我也●ˋ有資訊焦慮的人，我能夠理解，每個人都好看，我是不小心滑到的，表示有流量。」

他也提到正在寫劇本，並一直都想作具有國際視野的事情，「不管影視綜藝甚至音樂，更多的是想要聚焦在戲劇跟綜藝，劇本從3、4年前開始想像，已經找編劇跟角色，已經在寫，現在有ＡＩ，還會輔助我們寫科幻片類型，只要餵養ＡＩ語言，就可以幫助我們，內容有玄幻加上傳統玄學，有易經跟伏卦等等，古裝劇，我應該會在片中演反派。」

炎亞綸說會送給媽媽紅心芭樂生乳捲，送鬼鬼微醺蘋果夢香水，並透露好友行蹤：「鬼鬼現在專注自己照顧小孩，身邊有很多人幫忙，最近我們有有某種程度上的相遇，分享彼此的資訊，算隔空遇到，我有說需要我帶小孩我可以幫忙，但其實我很怕小孩，小孩很脆弱，我每次抱都流汗，五到十分鐘就還給對方。」