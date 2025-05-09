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曾沛慈爆「分手走流氓路線」　霸氣開嗆：要不然分開啊！

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈即將發行全新專輯《下週同樣時間》，新歌〈數到十〉MV中有個橋段是曾沛慈要向男主角提分手，在演完後，曾沛慈卻突然想到一個問題：「一般人口語上真的會講『分手吧』這三個字嗎？」並表示如果是她的話，應該會講：「要不然分開啊！」

▲▼曾沛慈〈數到十〉。（圖／華研提供）

▲曾沛慈推出新歌〈數到十〉。（圖／華研提供）

曾沛慈笑說：「我就是流氓的那種，MV裡那種是比較有氣質的人會講的。」隨即她自信的表示，分手戲自己情緒醞釀了一下，感覺還滿真實的，並開玩笑補充道：「只是要回憶一下好幾年前的經驗了。」

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不過這次MV拍攝充滿了挑戰，因為曾沛慈前一天工作的的班機突然取消，只好現場臨時更改班機，最後在凌晨2點多搭上飛機，早上7點多落地桃園，回家休息大約4小時候，便馬不停蹄地前往拍攝MV，約16小時沒睡，可以說是「鐵人行程」。曾沛慈笑說：「起床的時候覺得自己很像喪屍。」

▲▼曾沛慈〈數到十〉。（圖／華研提供）

▲曾沛慈拍MV過程相當疲累。（圖／華研提供）

但她也分享，拍MV、拍戲會讓她有種演員上身的職業病，甚至可以說是「戲癮」，這讓她腎上腺素飆升，足以完成拍攝的工作，曾沛慈表示：「有演戲的感覺就好像會醒過來。」

由於當天一直奔波，再加上睡眠較少，曾沛慈比平常看起來還要累，沒想到卻獲得導演稱讚，表示很符合〈數到十〉這首歌的情緒，令曾沛慈哭笑不得：「剛剛化妝師在幫我補一些黑眼圈的時候，我就想說好像也不用補，反正提分手哭了三天三夜也是很合理的。」由於身體實在是太疲憊，曾沛慈甚至還在拍攝現場直接躺下來開始拉筋，「好像會有點想睡覺，我想說拉開一點應該會比較好，工作的時候身體又會再緊繃，因為我明天還有工作，現在趁空拉一下。」

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