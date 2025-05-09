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永野芽郁「不倫LINE」傷形象3廣告撤了！傳《新聞主播》改劇本重拍

記者陳芊秀／綜合報導

日本女星永野芽郁兩度遭爆不倫已婚男星田中圭，《週刊文春》更爆出兩人不倫LINE情話，甚至在被直擊過夜後，雙方還曾討論如何說謊等，由於LINE截圖沒有公開，雙方仍透過公司否認爆料報導。而她手上握有11家廣告代言，已經開始有企業撤下廣告，更傳出演出中的日劇《新聞主播》要改劇本、重拍。

▲▼永野芽郁廣告陸續遭撤，《新聞主播》傳改劇本重拍。（圖／翻攝自日網）

▲▼永野芽郁廣告陸續遭撤，《新聞主播》傳改劇本重拍。（圖／翻攝自日網）

▲永野芽郁不倫LINE對話遭曝光，儘管持續否認，仍傳出《新聞主播》要改劇本重拍。（圖／翻攝自日網）

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據日媒《女性自身》報導，永野芽郁在阿部寬主演的日劇《新聞主播》擔任女主角，飾演節目統籌，不倫爆料曝光，日網紛紛引用劇中女主角嗆聲阿部寬的台詞「我一定會比你挖出更大的獨家新聞！」網友吐槽「結果永野自己成了獨家新聞」。

永野芽郁在《新聞主播》登場的鏡頭持續引發爭議，最新第4集，女主角一句台詞「不管是小孩還是大人，都沒有人不會犯錯」也被日網批評「沒辦法感同身受」。劇集自1月開拍，原定4月底就會殺青，受到不倫報導影響，加上觀眾頻頻質疑，娛樂圈人士透露，「據說永野芽郁的一些戲正在重拍。重拍的目的是為了調整台詞，讓觀眾減少違和感」，對此電視台並未回應。

此外，永野芽郁從童星開始走紅，清純形象擄獲超高人氣，現在共有11家企業廣告代言。自從與田中圭親密照外洩、不倫LINE對話曝光後，除了隱形眼鏡品牌撤下APP廣告版面，接著銀行借貸卡「JCB Debit」、口腔護理品牌「Sunstar Ora2」官網已經將CM影片及廣告版面設為非公開。有關撤廣告舉動，JCB表示合約內容無法回應，Sunstar表示「基於當前的情況，我們判斷難以傳達品牌本身的價值。」

▲▼永野芽郁廣告陸續遭撤，《新聞主播》傳改劇本重拍。（圖／翻攝自日網）

▲▼永野芽郁廣告陸續遭撤，《新聞主播》傳改劇本重拍。（圖／翻攝自日網）

▲永野芽郁繼隱眼廣告被撤，銀行卡、口腔護理品牌廣告也撤下。（圖／翻攝自日網）

而田中圭代言知名食品品牌Kikkoman（龜甲萬），其官網CM影片及廣告照片都已經撤下。不過品牌相關人士曾向其他媒體解釋，撤下是因為廣告已於4月30日到期。

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