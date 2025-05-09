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籃球女神「近況長這樣」每天被男網友嫌身材！認：不可能不在意

記者潘慧中／綜合報導

洗菜（王宇君）熱愛籃球，有「籃球女神」的封號，2021年更因參加《全明星運動會2》人氣再攀高峰。只不過，她最近參與《ㄟˊ猜不到吧》的錄製以來，身材常被異性網友開玩笑，讓粉絲相當心疼。對此，她9日凌晨也正面回應了。

▲▼洗菜,王宇君。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）▲▼洗菜,王宇君。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

▲洗菜透露每天都被男網友評論身材。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

有粉絲認為，洗菜的身材明明相當穠纖合度，「但在藝人跟攝影機面前，好像只有紙片人才是好身材」，直言這個產業的審美觀太狹隘，「讓正常的自己被接納真的辛苦了。」

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▲▼洗菜,王宇君。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

▲洗菜凌晨吐露心聲。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

對此，洗菜在Instagram限時動態坦言，自從開始錄製《ㄟˊ猜不到吧》，每天都會看到很多異性網友留言評論她的體重、外貌和身材，「說不在意是不可能的，但大部分的時候我都能笑笑的帶過，因為我足夠了解自己，也知道自己正在經歷的是什麼。」

洗菜選擇專注於自己熱愛的舞台表現，「沒有太多的解釋，只希望大家能看見我的投入。」而讓她更感動的是，每天都有觀眾傳來正面鼓勵的訊息，「溫暖又有力量的加油，真好。謝謝你們喜歡我就是我。」

▲▼洗菜,王宇君。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

▲▼洗菜的體態其實相當勻稱。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

▲▼洗菜,王宇君。（圖／翻攝自Instagram／jumi0118）

談到一路走來的心境轉變，洗菜送出一句特別想對女性說的話：「如果能成為別人的開心果、逗人開心，那是特別幸福的一件事，但前提是妳自己也要開心，這才是最重要的。」她相信，自己給出去的善意和真誠，終將以不同的形式回到身邊。

洗菜IG全文：

開始在緯來之後 每天都可以看到很多來自異性的留言

對於我的體重外貌身材的各種評論或玩笑

說不在意是不可能的 但大部分的時候我都能笑笑的帶過

因為我足夠了解自己 也知道自己正在經歷的是什麼

沒有太多的解釋 只希望大家能看見我的投入

不過讓我感動的是每天也同樣有很多像這樣給我正面鼓勵的訊息

溫暖又有力量的加油 真好

謝謝你們喜歡我就是我

我也始終相信我們給出去的東西

最後都會用不同形式回到自己身上

下面這句話是送給女生的

如果能成為別人的開心果逗人開心那是特別幸福的一件事

但前提是妳自己也要開心

這才是最重要的

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