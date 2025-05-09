《花香》CP簽售會「禮盒太貴、福利太少」爆集體抗議！開賣緊急喊卡

▲林辰唏與程予希《第一次遇見花香的那刻》CP發酵，2人將合體赴對岸深圳開簽售會。（GagaOOLala提供）



圖文／鏡週刊

網劇《第一次遇見花香的那刻》是台灣少見的女同志愛情題材劇集，第一季抱走3座金鐘獎（迷你劇集（電視電影）編劇獎、女主角獎、女配角獎），主演林辰唏與程予希也成為蕾絲邊天菜。今年2月推出的第二季雖然換了導演，熱度依舊不減。據悉兩位女主角將前進大陸深圳開簽售會，但粉絲並不滿意簽售的禮盒價格昂貴，引爆集體抗議。

BL文化從發源地日本漫畫界興起後，衍生出的BL劇集在泰國、中國、台灣、韓國等地推波助瀾下已從吸引小眾粉絲，漸漸往主流靠攏，甚至成了培養戲劇類偶像的溫床，許多俊美男星都曾拍過BL劇。然而女同志的GL故事相對興起的速度較慢，即使有劇組敢拍也缺乏有規模的發展。《第一次遇見花香的那刻》2021年先行踩進市場，2季下來主演的林辰唏與程予希成了大勢CP，圈粉無數。

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▲經過2季影集播映，林辰唏與程予希成為女同志天菜，2人在劇中的火花四射，CP感強烈。（GagaOOLala提供）



日前微博出現2人即將合體於6月7日在大陸深圳舉辦簽售會的海報，此簽售會也算是粉絲見面會，取名「花海的邂逅」明顯對應「遇見花香」。欲參加的粉絲須先在指定網店購買禮盒，價格分成4款，從人民幣588（約新台幣2482）至1588（約新台幣6700）不等，禮盒內包括日曆、帆布包、明信片2張、小卡4張等基本禮物外，還依據價格有面簽海報15~30秒、與2位演員單人合照到6人合照不等的福利。

▲分成4種價位的禮盒從人民幣588元至1588元不定，但被粉絲批「光看見價格，福利一點沒看見。」（微博圖片）



據悉這場簽售會籌備了約3個多月，第一站選定在廣東深圳，會選在此處的原因，主辦方之一的杰德影音表示，「以中國經常舉辦粉絲見面會的據點來說，多是以北京 / 江浙滬 / 兩廣 / 川渝為主，此次見面會選在深圳(兩廣)也是因為此地區有一定粉絲基數。」

不過對岸的粉絲對禮盒的價格及福利頗有微詞，普遍嫌價格太高，福利太少，劇集微博超話主持人也表示已向主辦方爭取更多福利，原本5月5日要開賣的禮盒已延後發售，但官方尚未通知開賣時間。

▲粉絲不滿禮盒售價昂貴，原本5號就要開賣的禮盒延後開賣，目前尚未官宣。（翻攝FJR星小绽微博）



對此，主辦方之一的杰德影音表示，「原先設計主要是為了滿足不斷敲碗的死忠核心粉絲，目前大陸主辦單位與經紀公司也正在研擬優化新方案，期望讓更多的粉絲都能夠共襄盛舉。」



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